Nghi án cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu vì tranh giành đất đai

Tin tức mới nhất ngày 25/4, báo VTC News thông tin, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên ngày 24/4 cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ ông Đoàn T. (74 tuổi, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) nghi bị con, cháu đánh nhập viện nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu được Đại tá Lương Tấn Dĩnh tiết lộ, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội giết người và đang được xác minh, làm rõ.

Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm.

Lãnh đạo Bệnh viện Phú Yên cũng xác nhận, đơn vị mới tiếp nhận một cụ ông nhập viện trong tình trạng thương tính đầy mặt và đầu. "Ông T. nhập viện cấp cứu chiều 20/4 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng da mặt và đầu. Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm. Bên cẳng tay trái cũng có 1 vết thương. Hiện Sức Khỏe ông T. đã dần hồi phục", theo lãnh đạo BV.





Qua xác minh của PV VTC News, vào khoảng 15h30 ngày 20/4, ông T. có bàn bạc với con trai trưởng là Đ.C.T. để chuẩn bị bán lô đất lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai ông không những không đồng ý mà còn có hành vi hỗn hào.

Khi đó, ông T. có cầm gậy lên dọa đánh thì con trai trưởng cùng cháu nội đã dùng cây đánh vào tay ông, khiến ông ngã xuống. Tiếp đến, ông không biết con cháu đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu. Do mất quá nhiều máu nên ông ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Do mất quá nhiều máu nên ông ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Theo tìm hiểu của PV báo Nông Nghiệp, ông T. có tổng cộng 5 người con gồm 2 trai và 3 gái. Nhiều năm nay, ông rất tốn kém tiền bạc trong việc điều trị u ác của xoang lê.

Thời điểm hiện tại, ông T. có hơn 1.400m2 đất nên phân được 11 lô đất ở. Sau khi bàn bạc, ông T. quyết định phân cho con trai trưởng 6 lô và phải có trách nhiệm thờ phụng ông và tổ tiên. 4 người con còn lại, mỗi người ông T. phân cho 1 lô, ông để lại 1 lô để bán lấy tiền chữa bệnh.





Tuy nhiên, người con trai trưởng lại cho rằng mình phải được hưởng 7 lô nên không cho ông T. bán lô đất kia để chữa bệnh. Đến ngày 20/4, ông T. tiếp tục mang việc bán đất ra bàn luận thì con trai hỗn hào với ông.

Thùy Nguyễn (t/h)