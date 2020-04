Vụ cụ ông 74 tuổi bị rạch nát đầu: Con trai trưởng lên tiếng tố ngược

Liên quan đến vụ cụ ông 74 tuổi (trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) bị con cháu rạch nát đầu do tranh chấp đất đai ở Phú Yên, ngày 26/4, con trai trưởng ông Tám là anh Đoàn Châu Triệu (SN 1972, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An) lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với cha mình.

Ông Tám có 5 người con, 2 trai và 3 gái. Ông có hơn 1.400m2 đất nên phân được 11 lô đất ở, phân cho con trai trưởng 6 lô và phải có trách nhiệm thờ phụng ông và tổ tiên. Người con trai thứ 2 được phân 2 lô có trách nhiệm phụng dưỡng cha, 3 người con gái mỗi người ông Tám phân cho 1 lô, ông để lại 1 lô để bán lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, anh Triệu không cho cha bán phần đất đó đi.

Báo Dân Trí dẫn lời anh Triệu cho hay, cách đây 2 năm (năm 2018) tình cảm cha con, anh em vẫn hòa thuận. Từ ngày hay tin ông Tám ung thư , vợ chồng anh vẫn hết mực chăm sóc.

Đến tháng 8/2018, ông Tám dự định bán hơn 1.000m2 đất nông nghiệp cho bà H. với giá 65 triệu đồng để chữa bệnh, ăn uống. Hay tin cha muốn bán đất cho người ngoài, ông Triệu đã họp bàn với 4 em trong nhà cùng góp tiền mua lại số đất trên và được ông Tám thống nhất bán với số tiền là 70 triệu đồng. 5 anh em đưa cho ông Tám số tiền 47 triệu để chi tiêu. Đến đầu năm 2019, anh Triệu đề nghị cha mình đưa sổ đỏ để đi làm giấy tờ tách sổ thì ông Tám không đồng ý.



Vợ chồng anh Triệu, con trai trưởng cụ Tám

“Sau khi đưa 47 triệu, tôi qua bảo thôi cha đưa sổ đỏ để tôi đi tách sổ làm giấy tờ. Cha tôi mới bảo “Có chết tao cũng không đưa”. Bức xúc từ việc này mà tình cảm cha con rạn nứt, mâu thuẫn từ đó kéo dài, cha con không nhìn mặt nhau", anh Triệu kể lại.



Cũng theo anh Triệu, giữa năm 2019, ông Tám khởi kiện ra tòa đòi phân lô chia hơn 1.400 m2 đất. Sau khi ông Tám khởi kiện ra TAND huyện Tuy An (Phú Yên) thì ông và 5 người con tự thỏa thuận vụ việc chia đất tại tòa.



Thỏa thuận đã được TAND huyện Tuy An công nhận ngày 13/3/2020. Trong quyết định thỏa thuận nêu rõ: “Ông Đoàn Tám được nhận quyền sử dụng đất 575,5m2 (trong đó 200 m2 đất ở, 375,5 m2 đất vườn thừa) nằm phía đông giải thửa số 47, tờ bản đồ số 8… Ông Đoàn Châu Triệu được nhận quyền sử dụng đất 837,8m2 đất vườn thừa”.



Tức giận vì không được làm giỗ mẹ



Dù được tòa phân giải nhưng mâu thuẫn giữa hai cha con anh Triệu vẫn không lắng xuống. Đỉnh điểm là ngày 20/4, nhà ông Triệu có khách nên có bày tiệc để ăn nhậu, có 5 người tham gia. Sau khi nhậu xong, ông Triệu nhớ lại việc ngày 19/4 (27/3 âm lịch) là ngày giỗ của mẹ nhưng do không được cha đồng ý cho làm giỗ nên sinh ra bực tức.

Quyết định công nhận sự thỏa thuận



“Bực tức vì không làm được giỗ mẹ, tôi có một số lời lẽ không đúng với cha, nhưng được con cái khuyên nhủ nên tôi lên võng ngủ. Tôi đang ngủ say thì bị vợ gọi dậy, thấy cha tôi cầm dao gây thương tích vào cánh tay phải của tôi”, anh Triệu kể lại.



Chị Nguyễn Thị Thanh (vợ ông Triệu) cho hay, hôm xảy ra chuyện, sau khi chồng chị ngủ, chị nhìn thấy ông Tám cầm đá cùng 2 con dao qua tấn công chồng nên vội vàng lôi chồng dậy.

“Lúc đó, cha đến gây thương tích ở tay phải của chồng tôi, thấy chồng tôi bị đánh, cháu Đoàn Công M. (con trai ông Triệu) đã dùng gậy đập mạnh vào tay ông nội, làm rơi hung khí và ngồi bệt ở sân”, chị Thanh kể lại.



Sau đó, anh Đoàn Huỳnh Đượng (SN 1982, con trai thứ 2 của ông Tám) thấy cha bị đánh trong sân nên về mang hung khí vào giải cứu cha. Theo lời anh Triệu là khi em trai vào nhà thì bị con trai anh Triệu dọa bỏ chạy. "Không đuổi được Đượng, M. về cầm dao gây thương tích cho ông nội” - anh Triệu nói.



Cha tố con trai đòi chia thêm đất



Trái lại, khi trao đổi với báo chí, ông Tám lại thông tin ngược lại rằng con trai cả vì tranh chấp đất mà nhiều lần chửi bới cụ thậm tệ. Vì quá tức giận trước sự hỗn hào của con trai, ông Tám cầm dao sang nhà anh Triệu với ý định hành hung. Tuy nhiên, lúc này con trai anh Triệu về trông thấy đã dùng gậy đánh vào đầu khiến ông nội ngất tại chỗ.



"Tôi có cầm cây lên dọa đánh thì Triệu và Đoàn Công M. dùng cây đánh vào tay tôi, làm tôi ngã xuống, sau đó không biết hai cha con Triệu đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu tôi. Mất nhiều máu, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở "Tôi có cầm cây lên dọa đánh thì Triệu và Đoàn Công M. dùng cây đánh vào tay tôi, làm tôi ngã xuống, sau đó không biết hai cha con Triệu đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu tôi. Mất nhiều máu, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở Bệnh viện ” – ông Tám kể lại.

Ông Tám cho rằng con trai trưởng vì không được chia thêm đất nên liên tục chửi bới cha

Ông Tám cho biết, do mắc căn bệnh hiểm nghèo, nghĩ mình không sống được bao lâu nên định chia cho con trai trưởng 6 lô đất để thờ phụng ông bà, con trai út là Đoàn Huỳnh Đượng 2 lô, 3 người con gái mỗi người 1 lô. Còn lại 1 lô để ông bán chữa bệnh.



Cũng theo lời ông Tám, do anh Triệu không đồng tình với phân chia đất như trên mà đòi thêm 1 lô nữa là 7, nên ông Tám mới nhờ chính quyền can thiệp. "Tòa án giải quyết phần của nó thì nó ở, không lấy thêm 1 lô như nó đòi nên nó bức xúc, chửi bới tôi suốt" – ông Tám nói.

Nói về việc mâu thuẫn giữa cha và anh trai, chị Đoàn Thị Hà - con gái cụ Tám cho biết, sau khi mình phát bệnh, ông Tám đã dự định chia phần đất như trên. Anh Triệu thì ngoài phần đất đang ở còn được chia thêm 1 lô (là lô thứ 7).

"Tuy nhiên, lúc này cả nhà tôi không ai đồng ý vì nghĩ để cha dưỡng già. Nhưng rồi sau đó cha tôi đòi lại hết nên anh tôi tức rồi đòi thêm 1 lô mà ba tôi đã hứa trước đây, mới dẫn đến tranh chấp", chị Hà kể.



Tuy nhiên, theo chị Hà, sau khi có quyết định của tòa án, giữa hai bên không còn xảy ra tranh chấp, cũng không có lời qua tiếng lại. "Tôi hỏi thăm hàng xóm thì đâu có chửi. Có điều cha tôi hơi nóng nảy vậy thôi" - bà Hà nói.

Ông Phạm Hồng Sương - Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, việc cụ Tám bị hành hung có dấu hiệu tội giết người nên đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hà Ly (t/h)