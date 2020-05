Cụ ông lừa vợ ra ngoài rồi viết thư tuyệt mệnh báo địa điểm “ra đi” trước khi treo cổ tự tử

Sáng ngày 12/5, Công an huyện Tuy Phước ( Bình Định ) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc, cụ ông Nguyễn Đình B. (71 tuổi; ngụ thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) treo cổ trong vườn nhà.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 12/5, sau khi vợ đi mua đồ ăn sáng về, cụ B. lại tiếp tục nhờ ra ngoài mua thêm ít đồ. Đến khoảng 8h cùng ngày, người vợ trở về thì ông thấy cụ B. đâu. Tuy nhiên, cụ bà phát hiện trên bàn uống nước có một lá thư với nội dung: “Xin lỗi mọi người, tôi ra đi ở cây xoài, cạnh nhà 5 Sáng".

Địa điểm cụ B. treo cổ tự tử

Đọc xong lá thư, cụ bà hốt hoảng chạy ra gốc xoài sau vườn thì phát hiện cụ B. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Bên cạnh đó có một chiếc tháng. Quá đau lòng, cụ bà hét toáng lên. Nghe tiếng hét, một số người hàng xóm sang kiểm tra và trình báo sự việc lên Công an

Trước đó, đầu tháng 4/2020 Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cũng nhận được tin báo một cặp vợ chồng tử vong với lá thư tuyệt mệnh bên cạnh.

Theo điều tra ban đầu, con trai ông N. (SN 1967, quê Vĩnh Long, tạm trú huyện Củ Chi) phát hiện cha mẹ mình tử vong. Cụ thể, ông N. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở cây mít sau nhà còn vợ ông là bà Y. (SN 1978) tử vong ở mương nước cách đó 30 mét.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường , lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, Công an thu giữ một thư tuyệt mệnh với nội dung do nợ nần nên ông N. đã giết vợ rồi tự tử.

