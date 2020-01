Vụ đại úy Công an tử vong chiều 30 Tết: Hé lộ danh tính hai nghi phạm

Hai kẻ đâm tử vong đại úy Công an đã bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ vào chiều 30 Tết (tức 24/1/20120). Cả hai đối tượng đều trú tại TP Cần Thơ.

Theo tin từ Zing .vn, tối ngày 24/1, Công an TP Cần Thơ thông tin: Đơn vị đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) cùng trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi giết người.

Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu là hai nghi phạm đã đâm tử vong đại úy Công an Nguyễn Thanh Hải (cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều vào chiều ngày 24/1 (tức 30 Tết Nguyên đán Canh Tý).

Hiện trường vụ án

Theo tin từ tờ Thanh Niên, khoảng 15h40 ngày 24/1, đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) mặc cảnh phục đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn quận thì bất ngờ bị hai đối tượng dùng dao (mác) truy đuổi. Khi đuổi kịp đại úy Hải thì chúng đâm một nhát vào người.

Ngay sau đó sự việc được mọi người phát hiện, đại úy Hải được đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau một giờ cấp cứu , đại úy Hải vẫn không thể qua khỏi.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, truy bắt hai nghi phạm. Đến khoảng 16h40 cùng ngày thì bắt được. Minh và Giàu là hai annh em ruột. Đặng Ngọc Minh từng có tiền án 9 năm tù về tội Xúc phạm Quốc kỳ, còn Giàu có tiền án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hai nghi phạm của vụ án

Về nguyên nhân vụ việc, hiện vẫn đang quá trình điều tra, làm rõ. Còn về đại úy Hải, sau khi được bệnh viện xác nhận tử vong đã bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Sự ra đi của đại úy Hải là sự mất mát rất lớn cho lực lượng cảnh sát nhân dân quận Ninh Kiều nói riêng và lực lượng cảnh sát nhân dân TP Cần Thơ nói chung. Mặt khác, sự việc tạo ra cú sốc tinh thần vô cùng lớn đối với gia đình nạn nhân

Nga Đỗ (t/h)