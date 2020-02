Kinh hoàng gã đàn ông lao vào đâm chết cụ bà hàng xóm 71 tuổi ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh làm rõ vụ đâm chết cụ bà hàng xóm ở Thanh Hóa hôm 1/2.

Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 1/2, trên địa bàn đã xảy ra vụ đâm chết cụ bà hàng xóm ở TP Thanh Hóa. Nạn nhân là cụ bà 71 tuổi Lê Thị Đ. (SN 1949, trú tại phố Đông Lân 2, TP Thanh Hóa) và nghi phạm là Vũ Đức Thắng (SN 1979) ở ngay sát nhà nạn nhân.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 1/2. Thời điểm trên, nghi phạm Vũ Đức Thắng (41 tuổi, trú tại số nhà 1/16, phố Đông Lân 2, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) sau khi ngó nghiêng trước cửa đã bất ngờ xông vào nhà và dùng dao nhọn đâm chết bà Lê Thị Đ.



Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ hình sự Vũ Đức Thắng để điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera. Theo những hình ảnh từ camera của một nhà dân cùng khu phố Đông Lân 2, thời điểm vụ đâm chết cụ bà hàng xóm ở TP Thanh Hóa xảy ra, sau khi nghi can Thắng xông vào nhà bà Đ. được vài giây thì nhiều người từ trong nhà bà Điểm chạy ra ngoài. Tiếp theo nghi can cũng cầm dao nhọn rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra vụ án.

