Đâm đồng nghiệp chết tức tưởi vì… làm việc không gọn gàng, sạch sẽ

Liên quan đến vụ án mạng ở huyện Bàu Bàng, ngày 25/3, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt tạm giữ đối với ông Nguyễn Văn Hiểu (52 tuổi, trú tại địa phương) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bông (52 tuổi).

Theo tin tức từ plo.vn, ông Hiểu và ông Bông cùng làm bảo vệ tại một kho hàng ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương . Hàng ngày, hai bên có mối quan hệ bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Ông Nguyễn Văn Hiểu tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, đến chiều ngày 23/3, ông Hiểu thấy ông Bông làm việc xong không dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng nên đã nhiều lần nhắc nhở. Bị đồng nghiệp nhắc, lòng tự ái của ông Bông trỗi dậy nên dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Sau khi lời qua tiếng lại không ai chịu ai, ông Hiểu vô cùng tức giận nên đã vào trong nhà kho lấy con dao ra đâm ông Bông gục tại chỗ. Gây án xong, ông Hiểu bỏ về vị trí gác của mình và làm việc như bình thường.

Ông Bông bị đâm nằm gục tại chỗ và không được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã tử vong . Đến rạng sáng ngày 25/3, một số người làm việc ở kho hàng đi làm sớm phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Công an huyện Bầu Bàng đã xuống phong tỏa hiện trường tiến hành thu hung khí, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong. Cùng thời điểm, ông Hiểu bị áp giải về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Hiểu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phần nạn nhân, sau khi Công an hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Ban quản lý kho hàng và đồng nghiệp cùng làm đã đến giúp đỡ lo ma chay và động gia đình nạn nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Cán bộ huyện đâm chết đồng nghiệp trong quán karaoke

Nga Đỗ (t/h)