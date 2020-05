Kinh hoàng U60 đến tận nhà đâm 'vợ hờ' cũ tử vong và tình địch trọng thương

Nghi can gây ra vụ việc kinh hoàng khiến một người chết, một người trọng thương tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) từng có khoảng thời gian tình cảm và sống như vợ chồng với nạn nhân.

Tin tức mới nhất ngày 7/5, Báo Hà Tĩnh dẫn lại lời ông Trần Quốc Chế - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một người tử vong, một người bị thương nghiêm trọng.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 7/5. Khi đó, có một người đàn ông đến nhà nạn nhân để gây sự, chửi bới. Sau đó, đối tượng đã đột nhập vào phía trong ngôi nhà rồi bất ngờ cầm hung khí lao vào truy sát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Ông Trần Quốc Chế cũng bổ sung, danh tính nạn nhân tử vong là bà Trần Thị L. (SN 1968, trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh). Nạn nhân bị thương còn lại là ông Nguyễn Văn B. (SN 1966). Được biết, 2 người này không kết hôn mà sống với nhau như vợ chồng tại nhà của bà L. có địa chỉ tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng.

Theo Pháp luật plus, bà L. bị đâm chém nhiều nhát vào người, còn ông B. bị đâm chém ở đầu và tay. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà L. được chuyển sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng ông B. hiện đang được các bác sỹ cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.



Bước đầu xác nhận, nghi can gây ra vụ việc là ông Nguyễn Doãn V. (SN 1966, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đây, người này từng có quan hệ tình cảm và có khoảng thời gian sống chung như vợ chồng với bà L. Do đó, nhiều người suy đoán nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm.



Hiện tại, Công an thị xã Hồng Lĩnh vẫn đang phong tỏa hiện trường, tổ chức truy bắt nghi can gây ra vụ việc.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tổ chức truy bắt nghi can gây ra vụ việc.



Mới hôm qua tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 6/5, Tào Văn Dũng (SN 1968, trú tại thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) do mâu thuẫn với vợ là Vương Thị Tình (SN 1972, trú cùng thôn) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ ngay trước cửa nhà ở chợ Hang, thôn Bắc Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động.

Ngay sau đó, dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Người chồng sau khi gây án đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Kim Động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, VKSND tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng. Đến khoảng 9h cùng ngày, kẻ gây án đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.



