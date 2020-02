Hai `cẩu tặc` bị dân làng vây đánh, kẻ chết người trọng thương, xe máy bị đốt

Khi lực lượng Công an có mặt tại hiện trường thì phát hiện hai thanh niên bị đánh bất tỉnh, bên cạnh xe máy bị đốt cùng 3 con chó. 1 trong số đó được xác định đã tử vong.

Ông Trần Đình Cảnh – Chủ tịch UBND xã Mã Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) xã nhận, trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc, người dân vây đánh thương vong 2 kẻ trộm chó. Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 27/2.

Liên quan đến vụ việc này, khoảng 11h45 ngày 27/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Yên Thành xuống bao vây hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ dân làng đánh trộm chó

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, công an xã Mã Thành nhận được tin báo có hai thanh niên lạ mặt nghi trộm chó bị người dân vây đánh trên đường liên xã. Khi lực lượng chức năng có mặt thì hai nam thanh niên đã nằm bất tỉnh. Bên cạnh đó là một chiếc xe bị đốt cháy cùng 3 con chó và một bộ kích điện bắt chó.

Ông Cảnh cho hay: “Lực lượng chức năng cùng một số người khác đã đưa hai đối tượng này đến Trung tậm y tá xã, 1 người bị thương nặng phải cho thở oxy. Sau đó, cả hai được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu và điều trị.

Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ , bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân từ tuyến xã chuyển lên. Một trong hai thanh niên (chưa rõ danh tính, ngụ ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) đã tử vong trên đường di chuyển lên bệnh viện huyện. Một người còn lại đang được điều trị tích cực.

Ngay sau đó sự việc được báo cáo lên Công an huyện Yên Thành, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Công an huyện đã mời những người có liên quan đến vụ việc lên trụ sở lấy lời khai. Đồng thời cũng đang xác minh danh tính hai đối tượng nghi trộm chó bị người dân đánh thương vong.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc

Tương tự, tháng 11/2019, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã thụ lý một vụ án tương tự. Cụ thể ngày 13/11/2019, Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và mời hơn 100 người lên lấy lời khai vì liên quan đến vụ người đàn ông trộm chó bị đánh.

Theo điều tra, rạng sáng 29/10, Trần Văn Nam (48 tuổi), Quang Trung (ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), cùng 2 người khác (chưa xác định danh tính) đi trên 2 xe máy. Những đối tượng này mang theo dụng cụ kích điện vào làng Tơ Rơ Năng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông để trộm chó.

Khi cả nhóm vừa trộm được 1 con chó thì bị dân làng phát hiện, vây bắt. Hai người trong nhóm này chạy thoát, còn Nam và Trung bị dân làng bắt giữ đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng.

Tại đây, nhiều người đánh đập Nam và Trung. Đến khoảng 6h cùng ngày, Nam được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chư Prông nhưng đã tử vong. Trung bị đánh gãy tay được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Kỹ năng xử lý kẻ trộm chó

Nga Đỗ (t/h)