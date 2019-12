Hàng xóm cạnh nhà nghi phạm đầu độc chị họ bằng trà sữa: Trang là người hiền lành, hòa đồng

Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi đầu độc bằng trà sữa khiến 1 người chết oan. Nạn nhân là chị N.T.H. (cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Sau khi sự việc bị phanh phui, người thân, gia đình , hàng xóm của đối tượng Trang đều bàng hoàng, không ai tin đó là sự thật. Tìm đến nhà Trang trong ngày gần cuối năm 2020 ở xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương), đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người ta râm ran bàn tán về vụ việc trên.

Hàng xóm cho rằng, Trang là người hiền lành

Tại vào một quá nước ven đường cách Trang chưa đầy 100 mét thì có thể nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về Trang và gia đình Trang. Theo người dân, trước khi xảy ra sự việc, Trang vốn là người hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trang đi ra ngoài gặp hàng xóm rất thân thiện, chào hỏi đàng hoàng.

Được biết, Trang sinh ra trong gia đình có hai anh em. Trang là chị cả, em trai mới đi nghĩa vụ về. Bố mẹ Trang làm nghề nông, người hiền lành, chân chất. Gia đình luôn hòa đồng với hàng xóm, từ trước đến giờ chưa từng có điều tiếng xấu nào.

Bà Đ. (hàng xóm nhà Trang cho biết): “Ở đây có ai biết gì đâu, đến lúc đọc tin trên mạng, trên báo đài mới biết. Mọi người còn không tin, cả cái xóm này không ai tưởng tượng được nó (Trang) lại gây ra tội như thế, ai cũng sửng sốt vì nó hiền lắm”.

Cũng theo người hàng xóm này, kể từ khi xảy ra sự việc, bố mẹ Trang không dám đi ra ngoài. Bố Trang gầy đi rất nhiều, chắc do lo nghĩ. Nhà Trang lúc nào cửa cũng đóng im ỉm.

Một người dân khác cho hay, mẹ Trang là người hiền lành, trước giờ chưa từng gây điều tiếng xấu gì với hàng xóm. Chuyện xảy ra như thế chúng tôi cũng không biết làm sao cả, lâu lâu bố Trang ra hàng nước ngồi thì mọi người xúm vào động viên rằng, giờ Trang lớn rồi nó gây ra tội nó phải chịu. Chứ giờ gia đình gục ngã hết thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Trang có mối quan hệ thân thiết với gia đình chị họ

Liên quan đến vụ đầu độc gây rúng động này, cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình cho biết, sáng nay đơn vị tiến hành khai quật tử thi nạn nhân H. để tiến hành khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời, đơn vị cũng triệu tập một số người liên quan đến làm việc.

Vụ trọng án này xảy ra do Lại Thị Kiều Trang có quan hệ bất chính với anh rể tên Q. (chồng chị Y. – chị họ Trang). Sau thời gian “ vụng trộm ”, anh Q. nói với Trang rằng đã hết tình cảm nên muốn chia tay. Không chấp nhận được sự việc này, Trang đã nghĩ đến chuyện sát hại chị họ để “độc chiếm” anh rể.

Vì thường ngày hay sang nhà anh chị chơi nên Trang biết chị Y. thích uống trà sữa. Hôm đầu tháng 12/1209, Trang đặt natri xyanua trên mạng về rồi mua 6 cốc trà sữa, bơm chất độc vào. Để che dấu tội ác, Trang còn mua thê một túi quýt và bỏ vào đó phong bì 100 nghìn đồng để giải danh người bệnh gửi quà cám ơn các y bác sĩ.

Tiếp đó, Trang thuê người chuyển trà sữa lòng vòng vài lượt rồi mới đến bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Hôm đó, chị Y. đi vắng nên một người đồng nghiệp khác đã nhận và bỏ trà sữa vào tủ lạnh để bảo quản. Ngày 3/12, chị H. mở tủ lạnh lấy trà sữa ra uống thì bị ngộ độc. Mặc dù đã được cấp cứu ngay sau đó nhưng chị H. vẫn không qua khỏi.

Gia đình chị H. cho rằng, nạn nhân bị đột quỵ tử vong nên từ chối khám nghiệm pháp y. Song các bác sĩ cấp cứu nghi ngờ chị H. bị ngộ độc. Sau này, Cơ quan Công an vào cuộc điều tra và sau gần 1 tháng, sự thật được phanh phui.

