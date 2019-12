Vụ đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình: Người chị họ “chết hụt” đã chuyển về sống với bố mẹ đẻ

Sau gần 1 tháng vào cuộc điều tra, Công an TP Thái Bình đã được rất nhiều nghi vấn trong âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa vì muốn độc chiếm anh rể làm một cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong. Trong quá trình điều tra, Công an truy tìm được hung thủ là Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trang nói mục đích vụ đầu độc này để sát hại chị Y. chứ không phải chị H. (đồng nghiệp của chị Y. tại bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình). Nguyên nhân là do, anh P.V.Q (30 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình – chồng chị Y.) đòi chia tay với Trang vì lý do hết tình cảm.

Lại Thị Kiều Trang

Là nạn nhân hụt trong vụ trọng án này, đến hôm nay chị Y. vẫn chưa tin đó là sự thật. Thậm chí những người hàng xóm quanh nhà chị Y. ở xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương) cũng chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Bà N. (mẹ chị Y.) cho biết: Hiện gia đình vẫn còn rất hoang mang về sự việc này. Theo bà N. từ trước đến nay gia đình không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Tạm thời để tránh những cú sốc tinh thần, gia đình đã đưa chị Y. về sinh sống cùng. Hiện gia đình cũng không biết nói gì thêm, chỉ đợi kết luận điều tra của Công an.

Một người dân sống cạnh nhà bố mẹ chị Y. cho hay: “Trước đây, Y. sống cùng chồng ở chỗ khác, nhưng sau khi sự việc xảy ra thì chuyển về sống với bố mẹ cho an tâm. Còn mẹ Trang (nghi phạm) là em gái bố Y.. Chuyện này dã man quá, thấy bảo gửi trà sữa đến xong mọi người trong bệnh viện mang để vào tủ lạnh, khi đó Y. đi vắng. Đến lúc đồng nghiệp làm cùng mở tủ thấy thì đem ra uống rồi mọi chuyện ập đến”.

Người dân sống cạnh nhà chị Y.

Với người dân vùng quê lúa, họ chưa từng chứng kiến một sự việc nào kinh khủng đến như vậy. Hiện họ đang cùng gia đình chị Y. chờ đợi kết luận điều tra của Công an TP Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30/12, Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra về hành vi bỏ độc vào trà sữa nhằm giết hại chị họ khiến một người tử vong

Trong quá trình điều tra, Công an TP Thái Bình cũng thông báo đến gia đình chị H. và chính quyền địa phương về việc sẽ khai quật tử thi chị H. vào 8h sáng nay (31/12) để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Khu vực nhà chị Y.

Theo điều tra, cái chết của chị H. xảy ra vào ngày 3/12. Khi đó, Trang thuê người giao trà sữa, hoa quả và phong bì 100 nghìn đồng đến bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Nhưng do chị Y. không có mặt ở đó nên đồng nghiệp đã lấy hộ và để trong tủ lạnh bảo quản. Ngày 3/12, chị H. mở tủ lấy trà sữa ra uống thì bị ngộ độc.

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng chị H. không qua khỏi. Gia đình nạn nhân cho rằng chị H. bị đột quỵ nên từ chối khám nghiệm pháp y. Song các bác sĩ cấp cứu nghi ngờ “không loại trừ khả năng bị đầu độc”.

Sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan Công an tỉnh Thái Bình. Sau gần 1 tháng điều tra, đơn vị đã làm sáng tỏ hành vi tội ác của ả em họ cuồng yêu.

Thu Nga (t/h)