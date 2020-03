Tá hỏa phát hiện đầu người đang phân hủy mắc trong hàng cột đáy ở Cà Mau

Công an huyện Ngọc Hiển đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiến hành điều tra, xác minh danh tính phần thi thể được người dân phát hiện mắc trong đáy hàng khơi (dùng để giăng lưới bắt thủy sản trên sông).

Theo thông tin từ UBND huyện Ngọc Hiển, chiều ngày 9/3, anh T.V. (40 tuổi) và anh L.V.Đ. (39 tuổi) cùng trú tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) lên tàu ra đóng đáy hàng khơi. Đến khuya cùng ngày, hai người đi ra kéo lưới đáy để thu hải sản thì phát hiện một vật thể lạ mắc trong hàng cột đáy.

Nghi ngờ có điều lạ, hai anh rọi đèn xuống xem thì hoảng hồn phát hiện đó là phần đầu người có dấu hiệu phân hủy mạnh, đã biến dạng. Ngay lập tức, một trong hai người trình báo sự việc đến Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng Công an huyện đã có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, xác định ADN từ đó truy tìm danh tính nạn nhân.

Trước đó ít ngày, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cũng nhận được tin báo tương tự. Theo ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UND xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) cho biết, 2 chủ thuyền trên địa bàn xã trong lúc kéo lưới đánh cá đã phát hiện bộ phận thi thể người.

Cụ thể, trưa ngày 17/2, tàu cá mang biển số NA-81118 TS do ông Nguyễn Văn Thiết đang đánh cá trên biển, cách đảo Hòn Ngư khoảng 2 hải lý thì bất ngờ phát hiện một đầu người mắc vào lưới. Cùng thời điểm, tàu cá của ông Trần Văn Huệ đang đánh ở cạnh cũng phát hiện cánh tay người bị mắc vào lưới.

Sau khi phát hiện các bộ phận thi thể người, các chủ thuyền đã đưa lên bờ rồi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc, Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò cùng lãnh đạo xã Nghi Thiết đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc.

Các bộ phận thi thể khi được phát hiện đã trơ xương nên cơ quan chức năng đã hướng dẫn các chủ thuyền chôn cất những phần thi thể này.

