Người thân kể lại giây phút dì tưới xăng đốt cháu trai 6 tuổi vì món nợ 3,9 triệu đồng

Tối ngày 23/2, Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành lập thủ tục điều tra vụ dì đốt cháu ruột xảy ra tại số 187 Lưu Chí Hiểu, phường 10, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đến sáng ngày 24/2, Công an phường 10, TP Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Thị Ngọc Phượng (27 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tấn V. (SN 2014, trú tại số 187, Lưu Chí Hiều, phường 10).

Công an đã ra lệnh tạm giữ đối với đối tượng này

Theo thông tin ban đầu, bố của cháu V. có nợ Nguyễn Thị Phượng (em vợ) 3,9 triệu đồng. Do anh rể chưa kịp trả tiền nên Phượng tỏ ra vô cùng bực tức. Đến khoảng 17h ngày 23/2, Phượng cầm theo dao và can chứa xăng đến nhà anh rể với mục đích ép nợ.

Thời điểm này anh rể không có nhà nên Phượng gây gổ cãi nhau với chị gái (mẹ của cháu V.). Trong cơn tức giận, Phượng cầm dao uy hiếp và tưới xăng lên người cháu V. để gây áp lực cho chị gái.

Thấy con bị tưới xăng, mẹ cháu V. đã lao vào căn ngăn, giằng co can xăng nhưng Phượng đẩy chị gái ra và bật lửa đốt. Mẹ nạn nhân lao vào dập lửa cứu con nên cũng bị thương.

Ngay sau đó sự việc được hàng xóm và người thân phát hiện nên chạy sang khống chế Phượng. Đồng thời đưa hai mẹ con cháu V. đi cấp cứu. Cháu V. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) để điều trị.

Cháu V. đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2

Liên quan đến vụ việc này, Zing .vn đưa tin, người thân của nạn nhân cho biết: Trong vòng 2 ngày gần đây, Phượng thường xuyên tới nhà chị gái để yêu cầu anh rể trả khoản nợ cả gốc lẫn lãi là 3,9 triệu đồng. Người anh rể đã hứng, đến 17h ngày 23/2, đi làm về sẽ trả đủ tiền.

Tuy nhiên, Phượng đợi đến giờ chưa thấy anh rể về nên đã cầm dao và can xăng vào nhà tạo áp lực cho chị gái. Trong lúc hai chị em cãi vãi, Phượng tưới xăng thiêu đốt cháu V..

Mẹ cháu V. vì cứu con nên bị bỏng ở hai cánh tay. Hiện người phụ nữ này đang được điều trị tại bệnh viện Lê Lợi. Sau khi nhận được tin báo về sự việc trên, người anh rể đã cùng người thân đến bệnh viện chăm sóc hai mẹ con cháu V.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

