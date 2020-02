Vụ dì dùng xăng đốt cháu ruột vì món nợ 3 triệu đồng: Người mẹ hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Nhìn con đau đớn, anh Hồ Minh Tuấn (bố bé V.) ngồi thất thần trước phòng chờ, liên tục quệt nước mắt khi chứng kiến những vết bỏng chằng chịt trên cơ thể người con trai nhỏ. Anh bật khóc: "Thằng bé cứ nhắm nghiền mắt lại, mê man gọi tên bố rồi lại tên mẹ. Cứ hỏi bố mẹ ở đâu rồi, con đau lắm..."

Anh Hồ Minh Tuấn.

Đến khoảng 17h ngày 23/2, Phượng cầm theo dao và can chứa xăng đến nhà anh Tuấn để ép nợ. Lúc đó, anh không có nhà nên Phượng cãi nhau với chị Nguyễn Thị Kiều Đông (35 tuổi, quê An Giang, vợ của anh Tuấn cũng là chị gái của Phượng). Trong cơn tức giận, Phượng cầm dao uy hiếp và tưới xăng lên người cháu V.

Phượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Thấy con bị tưới xăng, chị Đông đã lao vào căn ngăn, giằng co can xăng nhưng bị Phượng đẩy ra rồi bật lửa đốt khiến 2 mẹ con bị thương rất nặng. Hàng xóm phát hiện vụ việc đã sang khống chế Phượng, đưa hai mẹ con chị Đông đi cấp cứu.

Nhìn 2 tay và 2 chân bị bỏng nặng, chị Đông xót xa: "Tôi không lo cho mình, chỉ lo con thôi. Không biết thằng bé giờ sao rồi, cháu bị bỏng nặng lắm".Chị Đông bồi hồi nhớ lại, gia đình chị từ An Giang lên Vũng Tàu lập nghiệp ngót nghét đã 10 năm. Chồng chị là thợ sơn nước, chị Đông làm thợ hồ. Cuộc sống khó khăn nên chồng chị có vay Phượng 3 triệu tiêu Tết. Tuy nhiên, 3 tuần trôi qua mà chưa có công việc ổn định nên vợ chồng chị không có tiền mà trả cả gốc lẫn lãi cho Phượng.

Chị Đông cũng bị bỏng rất nặng.

“Chị em tôi có lúc nói chuyện về tiền bạc rồi cũng giận nhau, nhưng hai ngày sau lại vui cười. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay Phượng lại thay đổi, tính nóng như vậy. Phượng nó hiền, không biết vì sao mà khi lôi con tôi ra tưới xăng, mắt Phượng cứ trợn ngược, rất dễ sợ. Mà chắc cũng do người ta đòi nợ dí nó quá mà nó mới trở nên như thế”, chị Đông ứa nước mắt chia sẻ, theo Thanh Niên.

Gia cảnh gia đình khó khăn, sau khu vụ việc xảy ra hàng xóm thương tình quyên góp chút tiền chị Đông mới có thể lo được viện phí.

