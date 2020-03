Sự thật vụ diễn viên Ha Yeon Soo bị quấy rối tình dục được phơi bày sau 7 năm

Vào ngày 13/3, nữ diễn viên Ha Yeon Soo bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô vừa nhận được lời xin lỗi đầu tiên 7 năm sau khi vụ quấy rối tình dục diễn ra. Cụ thể, qua trang instagram cá nhân, nữ diễn viên tâm sự rằng mình đã kẻ tấn công quấy rối tình dục ẩn danh gửi lời xin lỗi chính thức, và cô đã tự tin vượt qua để chia sẻ những tổn thương Ngôi Sao 29 tuổi vào tự chịu đựng trong một khoản thời gian dài.

Bài viết trên instagram cá nhân của nữ diễn viên. Ảnh: Hayeonsoo_

Báo Sức Khỏe Cộng đồng xin được trích dẫn bài tâm sự của nữ diễn viên Ha Yeon Soo trên Instagram cá nhân do Saostar dịch:" Tôi đã đọc hết các bình luận từ cư dân mạng bao từ những lời cổ vũ và khuyến khích, cũng như lời chỉ trích tiêu cực trong bài đăng trên trang cafe cộng đồng. Sau đó, tôi xin thông báo rằng tôi sẽ có hành động pháp lý với những bình luận độc hại. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bình luận từ các bạn, đêm muộn thế này rồi mà các bạn không ngủ để viết bình luận cổ vũ tôi.

Vào rạng sáng hôm nay, tôi đã công khai tin nhắn riêng tư độc hại của một người ẩn danh và đề nghị xuất hiện trên YouTube. Tôi muốn nói chuyện và tìm hiểu lý do tại sao hơn là kiện tụng họ. Tôi cũng muốn hỏi liệu họ có ý định ngừng quấy rối tình dục tôi không... Tôi hoàn toàn không biết mặt và cũng không ghét anh ta. Nhưng lời xin lỗi mà tôi nhận được hôm nay là lời xin lỗi đầu tiên về nhiều vụ quấy rối tình dục tôi đã phải chịu đựng trong 7 năm. Tôi tự hỏi tại sao nói ra lời xin lỗi mà mất quá nhiều thời gian như vậy và chỉ đến sau khi tôi tuyên bố ý định thực hiện hành động pháp lý. Tôi muốn tìm hiểu xem có cách nào để tôi có thể ngăn chặn mọi hành vi quấy rối tình dục trong tương lai hay không. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết dài này và những lời động viên nồng nhiệt từ các bạn”.

Nữ diễn viên Ha Yeon Soo bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh Hàn Quốc từ năm 2003, cô từng tham gia các dự án như Rich Man (Chàng Giàu, Nàng Nghèo), Thần tượng âm nhạc, Ngôi sao khoai tây,... Trước đó, những thông tin về nữ diễn viên Ha Yeon Soo đã bị đăng tải trên một trang cafe cộng đồng tại Hàn Quốc, trong đó chứa nhiều cáo buộc sai lệch, ác ý, thậm chí quấy rối tình dục nữ diễn viên. Sau đó, có vẻ như chủ bài viết này đã gửi lời xin lỗi tới nữ diễn viên bằng tin nhắn.

Chi Nguyễn (t/h)