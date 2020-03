Bắt quả tang kẻ dọa tung ảnh nóng cô gái trẻ để… tống tiền, ép “quan hệ” 1 tháng

Theo tin từ Vietnamnet , Công an thị xã La Gi đang mở rộng điều tra vụ việc, một cô gái trẻ bị đối tượng N.Q.B. dọa tung ảnh nóng lên mạng xã hội để tống tiền, ép quan hệ tình dục một tháng. Công an đã tiếp nhận đối tượng này từ Đội Xung kích bảo vệ đường phố thị xã La Gi.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 3/2020, N.Q.B. (trú tại thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận ) lên mạng xã hội làm quen với một cô gái cùng thị xã. Qua tìm hiểu, B. biết cô gái này có tiền nên đã dụ nạn nhân nếu cho chụp ảnh nóng sẽ trả cho 15 triệu đồng. Cô gái trẻ chỉ nghỉ là việc chụp ảnh bình thường nên đồng ý ngay.

Sau khi chụp xong bộ ảnh, B. liền sử dụng chúng vào mục đích khác. Hắn lấy ảnh đẹp dọa nạn nhân là sẽ tung lên mạng xã hội. Để không bị tung, cô gái trẻ phải trả cho hắn thêm 30 triệu nữa. Đồng thời phải quan hệ tình dục với hắn trong vòng 1 tháng.

Sau nhiều lần thương lượng không thành, cô gái trẻ quyết định liên hệ với Đội Xung kích bảo vệ đường phố thị xã La Gi nhờ giúp đỡ. Nhận được thông tin, Đội đã trình báo sự việc lên Công an thị xã và được Công an vạch kế hoạch bắt quả tang.

Theo đúng kế hoạch, cô gái trẻ liên hệ với B. và đồng ý sẽ gặp nhau ở một khu du lịch vào ban đêm. Nhưng khi đi xe máy đến khu vực rừng dầu ở xã Tân Bình thì cô tự xì bánh xe rồi gọi điện cho B. nói là bị xẹp bánh không thể tiếp tục đi được. Đồng thời hẹn B. đến chỗ cô đang đứng.

Ở vị trí cô gái trẻ đứng, các thành viên Độ Xung kích đã tỏa ra phục kích, bao vậy. Đến khoảng 22h ngày 18/3, B. điều khiển xe máy mang BKS 86B4-142.14 đến nơi cô gái đang bị hỏng xe.

Thấy nơi này vắng vẻ nên B. đã ép nạn nhân vào bụi đòi quan hệ tình dục. Đúng lúc này các thành viên Đội xung kích ập vào bắt quả tang B.. Sau đó, B. bị áp giải về giao cho Công an thị xã.

