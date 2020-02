Vụ đôi nam nữ chết cháy trong phòng ngủ ở Vũng Tàu: Nghi án tự thiêu

Liên quan đến vụ việc một đôi nam nữ tử vong trong phòng ngủ, ngày 12/2, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc 2 người chết cháy trong phòng ngủ. Hiện trường vụ án là một căn nhà nằm trên đường Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 11/2, một số người dân đường Bắc Sơn phát hiện nhà anh Võ Đức T. (SN 1973) cháy, khói bay nghi ngút. Nghi ngờ có hỏa hoạn nên người dân kéo nhau sang hỗ trợ cứu hỏa, giải cứu nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Khi đập cửa vào nhà thì phát hiện anh T. và chị Nguyễn Thị Sa G. (SN 1981, quê ở Bạc Liêu) đã tử vong trong phòng ngủ của căn nhà. Cơ thể hai người bị cháy xém.

Người dân sau đó đã trình báo sự việc đến Công an địa phương. Lực lượng chức năng phường 11 có mặt phong tỏa hiện trường. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an TP Vũng Tàu xin hỗ trợ từ các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong

Tại hiện trường một số nhân chứng cho biết, anh T. và chị G đều đã có gia đình riêng. Chị G. ly thân chồng cách đây 2 tháng. Thời gian gần đây, anh T. và chị G. có quan hệ tình cảm với nhau, thường xuyên qua lại.

Nghi vấn ban đầu, đây là một vụ tự thiêu. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác như thế nào vẫn phải đợi kết luận của cơ quan điều tra.

Công an đang khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong

Về phần các nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra đã được đưa đi khám nghiệm pháp y. Đồng thời, sự việc đã thông báo cho thân nhân chuẩn bị lo hậu sự khi cơ quan chức năng bàn giao lại thi thể.

Cách đây gần 1 năm, Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Theo trình báo của nhân dân, có một cặp đôi nam nữ bốc cháy ở bãi đất trống vào đêm 17/4/2019. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn M. (30 tuổi) và vợ là chị Cao Thị Kim A. (27 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Trước đó, hai người chở nhau đến bãi đất trống nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Bất ngờ chị A. lấy can xăng mang theo tưới lên người mình rồi châm lửa đốt. Anh M. thấy thế liền ôm vợ để dập lửa. Nhưng do lửa bốc cháy dữ dội nên cả hai bị bổng nặng. Sau đó, 2 người được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy . Hậu quả, chị A. bỏng 70% còn anh M. bỏng 40%.

Nga Đỗ (t/h)