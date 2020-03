Vụ đốt nhà chết người ở Khoái Châu, Hưng Yên: Camera tiết lộ 2 kẻ tình nghi

Liên quan đến vụ đốt nhà ở Khoái Châu, Hưng Yên khiến 3 người chết, 1 người thương vong, camera an ninh của nhà hàng xóm tiết lộ hình ảnh của 2 kẻ tình nghi, mang theo 1 can lớn nghi chứa xăng.

Chiều 16/3, kể về vụ cháy ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên khiến 3 người tử vong, một người bị thương đang phải cấp cứu ở viện, ông Đào Doanh Nghiệp (63 tuổi) nói với Zing .vn, ông là người đầu tiên phát hiện vụ cháy.



Ông Nghiệp kể, khoảng 23 đêm (15/3) khi cả gia đình chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như pháo. "Thấy lạ nên chạy ra ngoài, tôi thấy nhà ông Mười đang bốc cháy", ông Nghiệp nói.

Camera tiết lộ 2 kẻ tình nghi

Ngay lập tức ông Nghiệp hô hào mọi người dập lửa, phá cửa từ bên ngoài của ngôi nhà đang cháy. Phải mất tới gần 1 tiếng, xe ủi mới phá được khóa ngoài của ngôi nhà nhưng theo ông Nghiệp lúc này trong nhà là cả một biển lửa.



Một nhân chứng khác là ông Nguyễn Bá Mạnh (70 tuổi) ở đối diện nhà nạn nhân kể trước và trong khi vụ cháy xảy ra mọi người không nghe thấy tiếng kêu cứu nào phát ra từ nhà ông Mười.



Hiện trường căn nhà bị cháy

Trong khi đó, một nhân chứng khác tại gần hiện trường kể khi xem lại camera an ninh trước cửa nhà thì phát hiện thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy có 2 thanh niên đi xe máy rất khả nghi.



Theo lời nhân chứng, hai người đó đi trên một xe máy. Một người xuống xe đổ thứ gì đó trước cửa nhà ông Mười, sau đó lửa bùng lên rồi cả hai lên xe máy phóng đi luôn.



Theo lời của bà con hàng xóm, nhà ông Mười buôn bán, Theo lời của bà con hàng xóm, nhà ông Mười buôn bán, kinh doanh đồ điện. Gia đình này sống hiền lành, thân thiện nên rất được lòng hàng xóm láng giềng.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường



Ba nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn là ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi).



Nạn nhân đang phải cấp cứu ở viện là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi), cháu ngoại ông Mười.



Nói về vụ việc, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho hay, đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, có thể do có người cố tình phóng hỏa.

Theo ông Sơn, vợ chồng ông Mười kinh doanh hàng tạp hóa và một số mặt hàng vật liệu xây dựng. Lúc xảy ra cháy, có thể do sự độc hại của ống nhựa nên các nạn nhân bị ngộ độc, ngạt khí nhanh.

Lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu cũng cho biết, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.



Nhân chứng kể lại sự việc. Video: Zing.vn

