Clip gia đình ở Hà Nội đốt hàng nghìn tép pháo trong đám cưới gây xôn xao dư luận

Ngày 2/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh một gia đình chuẩn bị hàng nghìn tép pháo để đốt trong ngày đám cưới. Theo một số nguồn tin, vụ việc này diễn ra ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Cận cảnh gia đình đốt pháo trong đám cưới

Đoạn clip lại cảnh đốt pháp do một flycam của công ty tổ chức sự kiện đám cưới trên địa bàn thực hiện. Theo hình ảnh trong đoạn clip thì một người đàn ông mặc áo trắng đã dảy dây pháo ra vỉa hè trước cổng đám cưới rồi châm lửa đốt.

Tiếng pháo nổ rền vang khắc khu phố, khó bay mù mịt khiến người dân đi đường khá hoang mang. Chưa dừng lại, gia đình còn chăng dây pháo khắp khu vực đường đi vào trong nhà có căng bạt hoa đám cưới và bật lửa cho pháo nổ. Pháo treo ở đường đi vào nhà kéo dài khoảng 50 mét.

Người đàn ông dải pháo ra đốt

Đến buổi tối cùng ngày, gia đình tiếp tục đốt pháo để ăn mừng. Tiếng pháo lớn, khói mù mịt ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân xung quanh.

Ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người vào bình luận phản ứng gay gắt. Nhiều người tỏ ra không bằng lòng với việc “vui chơi quá đà” của gia đình này. Một số khác cho rằng, việc đốt pháo có thể gây nguy hiểm cho những người tham dự tiệc cưới.

Pháo được đốt trước cửa nhà

Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền xã Phù Lỗ. Lãnh đạo xã này cho hay, cơ quan chức năng phát hiện sự việc ngay khi nghe thấy tiếng pháo nổ. Xã đã giao cho công an xã điều tra, xử lý.

Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành là cấp đốt pháo, mua bán trái phép các loại pháo. Cụ thể. Tại Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan có thẩm quyền.

Pháo đốt khắp đường đi vào hôn lễ

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được cho phép.

Còn theo quy định tại Điều 4 Nghị định 36/2009 của Chính phủ thì hành vi sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa bị nghiêm cấm. Hành vi đốt pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015.

Nga Đỗ (t/h)