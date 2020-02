Kinh hoàng phát hiện thi thể bị thiêu cháy, nghi đốt xác trong thùng phuy

Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết đơn vị đang làm rõ vụ phát hiện thi thể bị thiêu cháy, nghi đốt xác trong thùng phuy xảy ra trên địa bàn.

Tối 22/2, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (huyện An Dương, Hải Phòng ) cho biết cơ quan chức năng đang làm thủ tục khám nghiệm thi thể bị thiêu cháy, nghi đốt xác trong thùng phuy vừa được phát hiện trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho hay chính quyền huyện An Dương đã nắm được thông tin vụ việc.

Thông tin vụ án mạng trên MXH

Theo thông tin ban đầu, tối 22/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có vụ giết người, đốt xác xảy ra tại khu vực cổng làng Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương). Cũng vào chiếu tối 22/2, ông Tr. (49 tuổi, ngụ xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) bất ngờ phát hiện một thùng phuy lạ xuất hiện tại góc vườn nhà. Lại gần kiểm tra, ông Tr. kinh hoàng phát hiện bên trong có một thi thể người đã bị đốt cháy, biến dạng. Ông Tr. sau đó đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng tới hiện trường để làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Lê Lợi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, báo tin cho Công an huyện An Dương để điều tra. Hiện các đơn vị thuộc Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện An Dương để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng địa phương nhận định nhiều khả năng đây là một vụ giết người , đốt xác phi tang. Nạn nhân có vẻ là nam giới, có vết chém ở cổ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vào tháng 5 năm ngoái tại tỉnh Bình Dương , người dân xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cũng kinh hoàng phát hiện thi thể trong khối bê tông trong nhà. Ông H. phát hiện 1 thùng nhựa đổ bê tông trong căn nhà mới mua nên thuê người đập bỏ. Không ngờ, sau khi đập bỏ, ông phát hiện bên trong có một thi thể đã phân hủy bốc mùi hôi thối nên đã báo tin cho cơ quan chức năng. Khi đập bỏ một khối bê tông khác trong vườn, cơ quan chức năng phát hiện thêm một thi thể khác. Sau khi khám nghiệm tử thi, hai thi thể được xác định là nam giới.

Qua điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định được 4 nghi can là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)