Vụ đua xe máy tông nhau chết 2 người ở khu công nghệ cao quận 9, TP HCM

Khuya ngày 23/2, Công an quận 9 (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo trên địa bàn quận xảy ra vụ tai nạn giao thông . Nhận được tin báo, Công an xuống phong tỏa hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Vụ an nạn kinh hoàng này khiến 2 người tử vong, phương tiện bị vỡ nát.

Theo điều tra ban đầu, 2 nạn nhân là các thanh niên trẻ tuổi, một người tử vong tại hiện trường còn một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Hiện thân nhân đã có mặt để nhận diện thi thể của các nạn nhân.

Sự việc khiến người đi đường vô cùng kinh hãi

Theo người dân sống gần hiện trường, khoảng 20h ngày 23/2, một nhóm thanh niên tụ tập xe mát nẹt bô, rú ga, đi xe với tốc độ “bàn thờ” và có biểu hiện đua xe tại đường nhánh mới làm dưới chân cầu Phú Hữu trong Khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú B.

Trong nhóm đua này có xe Sirius và xe Exciter đã va chạm trực diện với nhau. Vì va chạm mạnh nên cả hai ngã văng ra đường khiến một người tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa người còn lại đi cấp cứu song do chấn thương quá nặng nên đã tử vong.

Công an đã vào cuộc điều tra ngay sau đó

Liên quan đến sự việc, Công an xác định được nạn nhân tử vong là Hoàng Thế Sơn (19 tuổi, quê ở Cần Thơ). Còn một nạn nhân tử vong tại chỗ chưa xác định được danh tính vì cơ quan điều tra không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người.

Người cơ quan chức năng đã điều tra hiện trường xong, đồng thời thu dọn gọn gàng để người dân dễ dàng lưu thông trên cung đường này. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Nga Đỗ (t/h)