Vụ dùng hóa chất tẩy rửa làm nước mắm: 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước mắm 'chui'?

Sức khỏe Cộng đồng biết, trong số doanh nghiệp bị phát hiện dùng hóa chất tẩy rửa làm

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho báobiết, trong số doanh nghiệp bị phát hiện dùng hóa chất tẩy rửa làm nước mắm , có 1 doanh nghiệp còn chưa được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm nhưng vẫn sản xuất kinh doanh từ lâu nay.

Trước đó, Thanh tra Bộ NN-PTNT công bố báo cáo kết quả thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh , chế biến nước mắm ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh. Qua đó, thanh tra phát hiện 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp, Công ty TNHH Một Thành Viên Điều Hương và Công ty TNHH Thực phẩm Tấn Phát sử dụng hóa chất tẩy rửa làm nước mắm.

Trong số này, Công ty TNHH Một Thành Viên Điều Hương bị phát hiện sản xuất, kinh doanh nước mắm bán thành phẩm nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo hồ sơ, Công ty Điều Hương đăng ký kinh doanh từ năm 1994 và tính đến tháng 4/2018, doanh nghiệp này đã 9 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Như vậy, doanh nghiệp này đã sản xuất nước mắm đưa ra thị trường khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Thanh tra cũng đã đình chỉ hoạt động sản xuất nước mắm bán thành phẩm của Công ty Điều Hương cho đến khi được cấp chứng nhận ATTP.

Công ty TNHH Một Thành Viên Điều Hương có địa chỉ tổ 11, ấp Hòa Phú 1, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang. Người đại diện Pháp luật là Lê Văn Điệp. Theo giới thiệu hồ sơ công ty, ngành nghề chính của doanh nghiệp này là chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (chính), bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; bán buôn thực phẩm; nuôi trồng thuỷ sản nội địa, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Theo các quyết định xử phạt, cả 3 công ty đều mắc 1 vi phạm chung là: Sử dụng hóa chất soda Ash Light để sản xuất nước mắm bán thành phẩm. Đây là hóa chất công nghiệp không có trong danh mục chỉ định dùng cho thực phẩm và sản xuất thực phẩm.

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp, ngoài bị phát hiện dùng soda, còn bị phạt vì sản xuất kinh doanh nước mắm nhưng khu ủ chượp, chiết nước mắm có lỗ hổng, không có lưới che chắn côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp xuất hiện khá nhiều trên các chương trình truyền thông. Theo thông tin công bố, doanh nghiệp này thành lập từ năm 1992, do bà Đặng Thị Hồng làm đại diện Pháp luật . Tính đến năm 2018, Công ty này đã 13 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có ngành nghề chính là chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.

Công ty Hòa Hiệp quảng cáo nước mắm của mình an toàn.

Doanh nghiệp này có một cơ sở sản xuất ở ấp Thủy Thuận (An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long), một kho ủ cá ở ấp An Thành (An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long). Ngoài ra doanh nghiệp này có văn phòng đại diện tại 138/8 Trương Công Định (phường 14, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và nhà phân phối nước mắm tại miền Bắc ở số 23 ngách 32/15 phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội).

Còn Công ty TNHH Thực phẩm Tấn Phát (tại Tổ 1, ấp Tân Đông, Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long), ngoài lỗi dùng hóa chất, doanh nghiệp này bị đoàn thanh tra phát hiện sản xuất kinh doanh nước mắm bán thành phẩm nhưng cống rãnh thoát nước bị ứ đọng, không được che kín. Kho chứa nguyên liệu phụ gia, chất hỗ trợ chế biến và nơi sản xuất không có cửa lưới ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Doanh nghiệp này có tên giao dịch là Tan Phat Foods Limited Company, đăng ký kinh doanh năm 2013, do ông Mạch Quốc Cường (trú tại số 1705 tổ 4, khóm 3, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản là ngành chính.

Bá Cường - Vũ Tiến