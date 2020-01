Vụ dùng soda công nghiệp làm nước mắm: Bộ Công an vào cuộc

Hồ sơ của 3 công ty bị phát hiện dùng soda công nghiệp làm nước mắm đã được chuyển lên Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Liên quan đến việc phát hiện tiêu hủy 48 tấn soda công nghiệp - Na2CO3 (chất chuyên dùng trong sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh) tại các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn tỉnh An Giang và Vĩnh Long, mới đây cơ quan chức năng cho biết đã chuyển hồ sơ của các đơn vị này lên Bộ Công an.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN - PTNT) cho biết, đã chuyển hồ sơ của 3 công ty bị phát hiện sử dụng soda công nghiệp để sản xuất nước mắm và nước mắm bán thành phẩm gồm: Công ty TNHH MTV Điều Hương (ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp (số 47 Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Công ty TNHH Thực phẩm Tấn Phát (tổ 1, ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Các công ty này không chỉ dùng phụ gia không đúng quy định mà cơ sở sản xuất cũng không đảm bảo vệ sinh, chế biến không có vật che chắn, để côn trùng và các động vật đi qua.

Trước đó, trong quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ NN - PTNT cũng đã phát hiện sai phạm và xử phạt hành chính Công ty CP Chế biến thủy hải sản Liên Thành tại TP.HCM. Tuy nhiên, công ty này bị xử lý lỗi do "Tại khu sản xuất nước mắm của phân xưởng 4 có khu xử lý nước thải bị ứ đọng (cống rãnh bị ngập nước thải), không được che chắn". Hành vi vi phạm này được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 và Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện công ty Liên Thành dùng soda công nghiệp làm nước mắm.

Thanh tra Bộ NN - PTNT đã ban hành 4 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt số tiền 782 triệu đồng với 4 công ty vi phạm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Các công tư trên cũng cam kết nộp đủ số tiền phạt và chuyển đổi mục đích số nước mắm chưa tiêu thụ để chế biến thành thức ăn chăn nuôi. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện 3 công ty này đã tạm thời ngưng hoạt động.

"Khi chúng tôi đồng loạt ra quân tại các cơ sở này, những hành vi vi phạm đã được ghi nhận, lập văn bản và công nhận. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ để các cơ quan chức năng của Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định", ông Nguyễn Văn Tiến cho biết.

Được biết, hiện Cơ quan công an đã đề nghị Thanh tra Bộ NN - PTNT tiếp tục phối hợp để xác minh, lấy mẫu thêm trên thị trường, chuyển đến Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Sắp tới, Bộ NN - PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường, chấn chỉnh việc chế biến, kinh doanh nước mắm trên toàn quốc, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

