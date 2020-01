Duy Mạnh lái xế hộp va chạm xe SH, cách xử lý của nam cầu thủ nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ

Ngày hôm nay (20/1), trên mạng xã hội truyền nhau 2 tấm ảnh chụp hiện trường một vụ va chạm xe trên cầu vượt Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Theo như hình ảnh đăng tải, chiếc xe ô tô Mercedes đã tông nhẹ vào đuôi chiếc xe SH chạy cùng chiều ở ngay phía trước.

Và người điều khiển ô tô không ai khác chính là tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh.



Cụ thể, khi đang lưu thông trên cầu vượt Thái Hà theo hướng từ phố Tây Sơn đi Nguyễn Lương Bằng, xe ô tô đã va chạm với chiếc SH do một người đàn ông trung niên điều khiển. Cũng may, va chạm nhẹ nên không ai bị thương, hai xe cũng không hư hỏng. Tuy nhiên, vụ va chạm đã khiến giao thông trên cầu vượt Thái Hà bị ùn tắc.

Ngay khi vụ việc xảy ra, người điều khiển ô tô đã lập tức xuống hỏi thăm người kia, dắt giúp xe máy. Và người điều khiển ô tô không ai khác chính là tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh.



Được biết, chiếc Mercedes gần 3 tỷ này vừa mới được vợ chồng Duy mạnh tậu cách đây không lâu.

Theo nhiều người chứng kiến kể lại, khi biết tài xế xe hơi là Duy Mạnh, người đàn ông điều khiển SH vui vẻ hẳn lên, còn tranh thủ xin chữ ký của nam cầu thủ.



Được biết, chiếc Mercedes gần 3 tỷ này vừa mới được vợ chồng Duy mạnh tậu cách đây không lâu, vào hồi tháng 10.2019.



Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Duy Mạnh cầu hôn bạn gái trên phố đi bộ.



Thùy Nguyễn (t/h)