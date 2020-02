Tranh giành đất đai, em đâm chết anh sau cuộc cãi vã nảy lửa ở giữa nhà thờ họ ở Hải Phòng

Chiều ngày 11/2, tại khu 3, thị trấn Yên Lãng (huyện Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng . Nạn nhân là ông Trần Văn Phát (62 tuổi). Hung khủ gây án không ai khác chính là ông Trần Văn Phít (58 tuổi, em trai ông Phát).

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, hôm nay (11/2), dòng họ nhà ông Phát có tổ chức lễ cúng gia tiên và ăn uống tại nhà thờ họ. Sáng nay, anh em họ hàng đến rất đông. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn chuyện đất đai từ trước nên ông Phát và ông Phít hay kèn cựa mỗi khi gặp nhau.

Trong buổi ăn uống trưa nay, ông Phát và ông Phít lại xảy ra mâu thuẫn. Khi đã ngà ngà say, hai ông lao vào cãi nhau, song được anh em họ hàng can ngăn nên ai về nhà nấy.

Mặc dù đã về nhà rồi nhưng ông Phát vẫn ấm ức chuyện cãi nhau với em trai chưa ra ngô ra khoai nên quay lại đi sang nhà em trai nói chuyện cho rõ ràng. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, ông Phít lôi dao ra đâm anh trai.

Vị trí xảy ra án mạng

Sự việc được người thân và hàng xóm phát hiện ngay sau đó. Khi mọi người định đưa nạn nhân đi cấp cứu thì phát hiện đã tử vong. Sự việc được trình báo đến cơ quan Công an ngay sau đó.

Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong, lấy lời khai nhân chứng. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi thì bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Công an huyện Tiên Lãng áp giải ông Phít về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu ông Phít đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

