Vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa: Chỉ vài giọt Natri xyanua cũng đủ giết người trong tích tắc

Những ngày qua, dư luận rúng động trước sự việc em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì tình ở Thái Bình. Đối tượng gây án khai sử dụng chất độc Natri xyanua rồi tiêm vào trà sữa nhằm đầu độc chị họ của mình. Vụ việc khiến một người lạ vô tình uống vài ngụm trà sữa rồi tử vong ngay sau đó khi chưa kịp cấp cứu. Vậy Natri xyanua là chất cực độc nguy hiểm thế nào, làm thế nào để nhận biết và xử lý kịp thời khi phát hiện trúng độc?

Natri xyanua có thể giết người chỉ bằng vài giọt



Cùng với Kali xyanua, Natri xyanua được xếp vào nhóm những chất cực độc trên thế giới. Natri xyanua có công thức hóa học là NaCN, có mùi tương tự như mùi quả hạnh, tuy nhiên mùi này khá đặc trưng, không phải ai cũng có thể ngửi.



Trong công nghiệp, Natri xyanua được dùng để mạ hay đánh bóng vật liệu kim loại bằng phương pháp hóa học hoặc được sử dụng để tách vàng ra khỏi quặng vàng.



Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), Natri xyanua là một chất kịch độc, có thể gây chết người chỉ với một liều lượng cực thấp.



Khi tiếp xúc với Natri xyanua sẽ gây ra các phản ứng ngộ độc rất nhanh, khiến nạn nhân không kịp nhận biết. Quá trình nhiễm độc Natri xyanua có thể chia làm 3 giai đoạn:



Giai đoạn 1: Người bị nhiễm độc có một số biểu hiện kích động như: lo lắng, kích động, thở nhanh và lú lẫn.



Giai đoạn 2: Nạn nhân chuyển sang trạng thái co giật, khó thở, tụt huyết áp và bị giảm thông khí.



Giai đoạn 3: Nạn nhân bị giảm trương lực cơ và mất phản xạ, trụy tim mạch, hạ oxy trong máu, Giai đoạn 3: Nạn nhân bị giảm trương lực cơ và mất phản xạ, trụy tim mạch, hạ oxy trong máu, suy hô hấp và dẫn đến tử vong.

Sơ cứu nạn nhân bị nhiễm độc Natri xyanua như thế nào



Vì Natri xyanua là chất độc cực mạnh nên độc tố phát tác nhanh. Nếu được cấp cứu trong vòng 2 tiếng kể từ khi có các dấu hiệu đầu tiên thì may mắn có thể giữ lại tính mạng.



Khi phát hiện có nạn nhân ngộ độc Natri xyanua, cần hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân bằng cách thở khí oxy. Tại các phân xưởng công nghiệp, nơi có sử dụng Natri xyanua, người ta thường dự trữ các chất amyl nitrit, natri nitrit, xanh methylen và natri thiosunfat... để cấp cứu trong trường hợp nhiễm độc. Tuy nhiên, tại nhà dân việc sử dụng các chất này còn rất xa lạ.

Natri xyanua là chất độc cực mạnh



Theo các chuyên gia, đường glucozơ có khả năng làm chậm lại đáng kể quá trình phát độc của hợp chất xyanua. Tuy nhiên, khi bị nhiễm độc Natri xyanua thì chúng không có khả năng giải độc.



Báo Dân sinh dẫn theo PGS.TS Phạm Duệ (Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ) cho biết, khi phát hiện có người bị ngộ độc xyanua, người dân không thể tự xử lý mà phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được điều trị tích cực và dùng thuốc giải độc.



Trong quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu, chú ý đặt nạn nhân nằm nghiêng (nửa người dưới nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên). Nếu bệnh nhân co giật, chú ý đảm bảo an toàn, không chèn vật cứng vào miệng.

