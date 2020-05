Hàng xóm phát hiện người đàn ông nằm bất động bên vũng máu nghi bị em trai chém

Theo một số nhân chứng, trước đó người em trai khi đi làm về thấy anh đang định mang đồ trong nhà đi bán nên đã can ngăn. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, người em trai cầm dao chém anh ruột rồi bỏ chạy.

Tin tức mới nhất ngày 1/4, tờ Công an TP. HCM thông tin, trên địa bàn ấp 2, phường An Hòa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa xảy ra một trường hợp người đàn ông tử vong do bị chém trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 30/4. Khi đó, người dân xung quanh bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà trong con hẻm nhỏ.

Đến khi chạy lại kiểm tra, nhiều người sợ hãi khi phát hiện một người đàn ông bị chém gục, nằm bất động bên vũng máu ở phía trong sân căn nhà cấp 4. Không bao lâu sau, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ án.

Thông tin từ một số nhân chứng cho biết, trước đó người em trai khi đi làm về thấy anh đang định mang đồ trong nhà đi bán nên đã can ngăn. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, người em trai cầm dao chém anh ruột rồi bỏ chạy.





Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa, tổ chức khám nghiệm tử thi và lấy lời khai từ các nhân chứng.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Phú Yên cũng mới xảy ra vụ việc cụ ông bị con cháu chém nhiều nhát vào đầu do mâu thuẫn đất đai. Đối tượng gây án là Đoàn Công Minh (SN 1996, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).



Bước đầu, Minh được cơ quan chức năng xác nhận chính là đối tượng dùng dao rạch 17 vết thương liên tiếp lên đầu, mặt ông Đoàn Tám (74 tuổi) - ông ruột của Minh. Vụ việc xảy ra vào chiều 20/4 khiến ông T. bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh ông Tám.

Ông Tám nhập viện cấp cứu chiều 20/4 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng da mặt và đầu. Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm. Bên cẳng tay trái cũng có 1 vết thương.

Ngoài ra, Minh cũng chính là người dùng dao gây ra nhiều vết thương trên người chú ruột là ông Đoàn Huỳnh Đ. vào chiều cùng ngày.



Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 20/4. Do bức xúc con trai cả là Đoàn Châu Triệu (SN 1972, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An) nhiều lần hỗn láo, ông Tám vì quá tức giận nên đã cầm dao sang đâm con trai.



Khi ấy, thấy cha đang nằm võng thì bị ông nội đâm, Minh đã dùng đòn gánh đánh tay ông Tám rớt dao, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào đầu ông nội khiến ông bất tỉnh, phải đưa vào viện.



Tranh giành đất, con cháu chém cụ ông 74 tuổi.

Thùy Nguyễn