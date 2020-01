Vụ ép các học sinh trung học bán trinh ở Ba Vì: Chính quyền địa phương nói gì?

Mới đây, VTV 24 đã phanh phui một đường dây bán trinh học sinh trung học ở Ba Vì (Hà Nội). Đường dây này gây chấn động dư luận bởi sự nghiêm trọng của nó, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý trẻ cũng như giá trị đạo đức khi các nạn nhân chỉ mới khoảng 14, 15 tuổi.

Theo nội dung của VTV24 truyền tải, các em học sinh bị ép bán dâm là học sinh lớp 9, trong độ tuổi từ 14 – 15 tuổi. Các em bị lừa, bị ép vào đường dây bán trinh với những câu mời chào ngon ngọt như: việc nhẹ, lương cao, chỉ cần đi làm những lúc rảnh rỗi.

Mỗi vụ bán trinh, nạn nhân chỉ được trả từ 500 nghìn đồng - 2 triệu đồng

Được biết, giá bán trinh mỗi lần là từ 5 – 10 triệu đồng nhưng nạn nhân chỉ được nhận 500 nghìn đồng – 2 triệu đồng, phần còn lại các “tú bà”, “tú ông” lấy. Có trường hợp không nhận được nghìn nào mà còn bị dọa nạt.

Liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận này, ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) cho biết: Các cơ quan chức năng đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì để điều tra, làm rõ về đường dây môi giới bán trinh học sinh xảy ra tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Cũng theo vị Phó chủ tịch xã Khánh Thượng, những dấu hiệu đầu tiên của vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2019. Khi đó, hiệu trưởng nhà trường phát hiện một số nữ sinh có biểu hiện khác thường nên đã gọi vào phòng làm việc để hỏi thông tin.

Sự việc bị phát hiện khi hiệu trưởng nhà trường thấy học trò có nhiều biểu hiện bất thường

Qua buổi làm việc, vị hiệu trưởng này phát hiện ra học trò của mình có liên quan đến đường dây bán trinh trên địa bàn huyện nên đã trình báo sự việc tới chính quyền xã.

Tuy nhiên, vụ việc quá thẩm quyền của mình nên chính quyền xã đã báo cáo lên UBND huyện Ba Vì. Sau đó UBND huyện Ba Vì đã có công văn gửi các đơn vị chức năng. Sau đó, Công an huyện Ba Vì vào cuộc điều tra , làm rõ.

Hé lộ về thân thế các nạn nhân bị dụ dỗ, lôi kéo, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết, các em chủ yếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ít được gia đình quan tâm. Các em bị kẻ xấu dụ dỗ vào đường dây môi giới bán trinh theo hình thức đi làm thêm, việc nhẹ, lương cao.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Clip nghi án học sinh trung học ở Ba Vì bị ép bán dâm

Thu Nga (t/h)