Vụ ép các học sinh trung học bán trinh ở Ba Vì: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Tờ Tiền Phong đưa tin, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: Ngày 9/12/2019, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu đầu tiên của vụ việc xảy ra ngoài địa phận trường, Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng đã báo cáo lên UBND xã Khánh Thượng. Đồng thời, UBND xã đã có văn bản báo cáo lên UBND huyện Ba Vì (qua phòng Lao động Thương binh xã hội ).

Ngay sau đó, UBND huyện Ba Vì đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện đang đợi kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự. Khi nào có kết quả giám định thì cơ quan Công an mới có đủ cơ sở để khởi tố vụ án theo quy định của Pháp luật

Nhiều học sinh trung học bị ép bán trinh ở Ba Vì

Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến, khi nhận được văn bản báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì, Sở đã chỉ đạo Phòng phải rà soát toàn bộ các trường trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các trường có văn bản tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 14/1, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản bàn giao Bộ Công an TP vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ thông tin nghi vấn việc nữ sinh bị ép vào đường dây bán trinh tại Ba Vì được VTV24 phản ánh từ ngày 12 và 13/1.

Trước đó, ông Phùng Ngọc Oanh – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì khẳng định: “Phòng đã nắm được thông tin vụ việc và đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã vào cuộc. Kết quả đến đâu, Công an sẽ tiếp tục thông tin báo chí. Về phần mình, Phòng đã làm báo cáo gửi UBND huyện Ba Vì, Sở GD&ĐT TP Hà Nội”.

Ông Oanh khẳng định, vụ việc này xảy ra cách đây 1 tháng. Nhà trường sau khi phát hiện sự việc đã nắm bắt tư tưởng, động viên các em học sinh. Hiện các em đã đi học bình thường.

Các em bị lừa đi bán trinh theo hình thức "việc nhẹ, lương cao"

Còn ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) cho biết, các đơn vị chức năng đang phối hợp, điều tra làm rõ về vụ việc. Những dấu hiệu đầu tiên của vụ việc này bắt đầu được tháng hiện từ thàng 12/2019. Khi đó, hiệu trưởng nhà trường thấy một số nữ sinh có biểu hiện khác thường nên đã mời đến phòng làm việc để hỏi thông tin.

Qua buổi làm việc thì biết được rằng, học trò của mình có liên quan đến đường dây bán trinh trên địa bàn huyện nên đã trình báo sự việc đến chính quyền xã. Tuy nhiên, vụ việc vượt quá thẩm quyền nên UBND xã đã báo cáo lên UBND huyện Ba Vì . Sau đó, UBND huyện Ba Vì đã có công văn gửi các đơn vị chức năng. Sau đó, Công an huyện vào cuộc điều tra.

Về các nạn nhân trong vụ án, Phó chủ tịch xã cho biết, đây đều là những học sinh có hoàn cảnh khố khăn hoặc ít được gia đình quan tâm. Các em bị kẻ xấu dụ dỗ theo hình thức làm thêm, việc nhẹ, lương cao và làm khi rảnh rỗi.

Phóng sự của VTV24 về việc học sinh bị ép bán trinh ở Ba Vì

