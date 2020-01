Nghi án ép các học sinh trung học bán trinh ở Ba Vì: Tình tiết choáng váng

Ngay sau khi VTV 24 công bố đoạn clip được quay bằng camera giấu kín ghi nhận rất nhiều trường hợp nữ sinh bị ép bán trinh tại huyện Ba Vì ( Hà Nội ). Theo đoạn clip của VTV24, một số Trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 15 đã bị lừa và ép tham gia vào đường dây bán dâm ở Hà Nội.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nghi án học sinh trung học ở Ba Vì bị ép bán dâm

Điều kinh hoàng nhất là các nữ sinh từ khoảng 14 – 15 tuổi. Nạn nhân đầu tiên là nữ sinh học lớp 9. Cô bé bị một nữ sinh lớp 11 trên địa bàn lôi kéo vào đường dây.

Những đối tượng trong đường dây bán trinh này đã dụ dỗ các nạn nhân bằng những lời lẽ ngon ngọt như việc nhẹ nhàng, lương cao. Mỗi lần có thể thu về đến 500.000 đồng, chỉ cần làm việc trong thời gian rảnh rỗi, không ảnh hưởng đến công việc học tập. Và hầu hết các nạn nhân đều “sập bẫy”.

Nữ sinh trung học bị đưa vào nhà nghỉ ép bán trinh

Các nạn nhân ngây thơ bị “sốc” sau khi được đưa vào trong nhà nghỉ, khách sạn. Lúc các em bị dẫn vào nhà nghỉ đã có sẵn 2 người đàn ông đang ngồi đợi để “giao dịch”. Mỗi đứa trẻ chưa hề biết gì về chuyện tình dục đã bị ép bán dâm. Đằng sau những cuộc “mua bán trinh” đấy không chỉ là sự sợ hãi mà còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mỗi nạn nhân . Nó đi theo các em suốt quãng đời còn lại.

Trong phóng sự của VTV24 có phỏng vấn trực tiếp nạn nhân từng bị ép bán dâm. Các em cho biết, bản thân không hề biết bất cứ điều gì về công việc kinh hoàng này. Các em chỉ được biết đây là “việc nhẹ, lương cao” và đi làm những lúc rảnh rỗi.

Theo lời kể của một nạn nhân, lần đầu em bị ép bán trinh em phải di chuyển một quãng đường lên đến hàng chục km, có nhiều lần thay đổi phương tiện nên trong tình thế bị ép buộc hầu hết không ai dám phản kháng và răm rắp làm theo yêu cầu của các đối tượng môi giới, mua bán trinh.

Hậu quả để lại sau phi vụ bán dâm là sợ hãi, ám ảnh

Được biết, sau mỗi vụ mua bán, các em sẽ được trả một khoản tiền, dao động từ 5 – 10 triệu đồng. Như trường hợp của nạn nhân trong đoạn phóng sự, em được trả 10 triệu đồng nhưng số tiền “về tay” chỉ là 500 nghìn đồng.

Kinh hoàng hơn, có nạn nhân “tay trắng” về nhà sau mỗi phi vụ bị ép bán dâm. Bởi số tiền đã bị các đối tượng trung gian ăn chặn hết. Điều duy nhất các em nhận được sau mỗi phi vụ là đau đớn, sợ hãi, ám ảnh, tinh thần sa sút, học tập chệch choạc.

Đường dây ép học sinh trung học bán trinh được điều hành bởi những “tú bà”, “tú ông” vô cùng xảo quyệt với những thủ đoạn tinh vi. Với mỗi đối tượng chúng sẽ dùng các thủ đoạn đưa đón, ép buộc khác nhau khiến các nạn nhân không thoát nổi.

Trong phóng sự của VTV24 chỉ có duy nhất một nạn nhân may mắn thoát được. Thế nhưng trong suốt những ngày tháng sau đó em liên tục bị đe dọa rằng phải dấu kín mọi việc, nếu không giấu thì phải chịu hậu quả…

Đoạn phóng sự của VTV24 vừa được phát đi đã gây chấn động cả nước. Sự việc đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là các phụ huynh. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin từ phía cơ quan điều tra.

Thu Nga (t/h)