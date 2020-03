Hé lộ nguyên nhân khiến gã tâm thần dùng búa chém 3 người thương vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Công an An Giang với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra vụ trọng án xảy ra tại huyện Tri Tôn khiến 3 người thương vong. Hung thủ gây án được xác định là Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi, trú tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Theo thông tin từ Zing .vn, chiều ngày 18/3, bà Lê Thị Kia (56 tuổi) chở cháu ngoại đến nhà Nguyễn Văn Đúng để lấy đồ gửi lên Bình Dương cho con gái. Tại đây, Đúng tỏ ra khó chịu và yêu cầu mẹ vợ phải gọi cho chị Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, vợ Đúng) về nhà nhưng bà Kia không đồng ý.

Hung khí gây án

Trong lúc bà Kia cùng cháu đang lấy đồ để gửi lên Bình Dương thì Đúng cầm búa chém mẹ vợ tử vong. Chưa dừng lại, hắn còn độc ác đến mức vung hung khí trên tay chém con gái 11 tuổi trọng thương.

Bị bố chém vào người vô cùng đau đớn, cô bé 11 tuổi kêu khóc dữ dội. Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà em trai, chị ruột của Đúng chạy sang can ngăn thì cũng bị hắn chém trọng thương. Gây án xong, Đúng chạy đi tìm thuốc diệt cỏ uống để tự tử

Sau đó sự việc được người dân trong xóm phát hiện. Đúng và hai nạn nhân là con gái và chị gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau (19/3), Đúng tử vong do nhiễm độc nặng còn hai nạn nhân vẫn đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện

Hiện trường vụ án

Sự việc xảy ra được ít phút thì Công an huyện Tri Tôn cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Kia để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện gia đình đã nhận bàn giao thi thể bà Kia đưa về tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Theo điều tra của Công an, Đúng và vợ có với nhau 2 người con chung. Năm 2010, gia đình phát hiện Đúng mắc bệnh tâm thần nên đã nhiều lần đưa đi điều trị. Sau đó bệnh thuyên giảm đưa về nhà uống thuốc.

Đến năm 2019, Đúng có biểu hiện phát bệnh trở lại. Lo sợ chồng gây ra chuyện chẳng lành, chị Huệ đã đưa 2 con về gửi nhà bà ngoại nhờ chăm sóc. Sau đó chị lên Bình Dương đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống.

