Ghen tuông vô cớ, 9x đâm vợ dã man rồi nhảy sông tự sát bất thành

Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Khánh Vân (SN 1997, ngụ tại khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân là chị Phạm Huỳnh Em (SN 1997, ngụ tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).