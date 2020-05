Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Lời khai bất ngờ của cựu chuyên viên phòng khảo thí

Đứng trên bục xét hỏi, Nguyễn Khắc Tuấn – cựu chuyên viên phòng khảo thí khai, trước thời điểm bắt đầu chấm thi, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn – cựu phó hiệu trưởng Trường Nộ trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy nhiều lần “dỗ dành” mình tham gia nâng điểm cho thí sinh.

Theo Khắc Tuấn, lúc đầu rất lo sợ, không đồng ý nhưng Mạnh Tuấn kiên trì thuyết phục. “Anh Tuấn đưa cho tôi cả danh sách, nói đây xem đi, có cả trưởng phòng PA83 (ý nói bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh), có chống lưng rồi, lo gì”, Khắc Tuấn thuật lại lời Mạnh Tuấn.

Ngoài ra Khắc Tuấn còn khai, đã từng xảy ra cãi vã với Mạnh Tuấn trong phòng làm việc. Lúc đó, Mạnh Tuấn lại trấn an “bây giờ vào đây rồi, không làm không được”.

Các bị cáo trong vụ án

Khi luật sư hỏi, có bao giờ Mạnh Tuấn hướng dẫn khai báo gian dối không, Khắc Tuấn khẳn định có.

Cũng trong phiên tòa chiều qua, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên – cựu phó trưởng phòng khảo thí khai, nâng điểm do nể nang. Theo Liên, Nguyễn Quang Vinh đã ép buộc, chỉ đạo các tổ trưởng, giám khảo châm thi tự luận môn ngữ văn nâng điểm cho 20 thí sinh.

Bị cáo Liên cũng thừa nhận, đề nghị các giám khảo chấm “có lợi cho học sinh của tỉnh mình” chứ không hề ép buộc chấm theo điểm số yêu cầu. Đặc biệt, nữ bị cáo cho rằng có nhiều trường hợp gian lận, nếu mình không làm theo thì sẽ khó, bởi “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Còn bị cáo Bùi Thanh Trà – cựu giáo viên trường THPT Lương Sơn nói, đã cùng bà Liên vào phòng chấm thi, trực tiếp nói với các giám khảo về việc chấm nâng điểm. Các thí sinh này đều là “quan hệ của các sếp” nên mọi người buộc phải làm theo, dù không muốn.

Hiện, phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình đã bước vào ngày làm việc tiế theo, SKCĐ sẽ tiếp tục thông tin.

Your browser does not support HTML5 video.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm