Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: “Sếp dặn cứ nhận tội, công việc, vợ con bên ngoài các anh lo”

Đứng trên bục xét hỏi, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, đầu tháng 5/2018 được Nguyễn Quang Vinh – cựu Trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT Hòa Bình đề nghị nâng điểm cho một số thí sinh là con em cán bộ trong ngành và các mối quan hệ khác. Đỗ Mạnh Tuấn đồng ý nhưng nói, việc này khó nên phải làm từ gốc,t ừ bài thi của thí sinh. Nghe vậy, Vinh đồng ý.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn

Thời gian sau, Tuấn trao đổi với Vinh về việc bản thân sẽ thay đổi kết quả bài thi còn Vinh và Khương Ngọc Chất – cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất, con người, chìa khóa, mở cửa, niêm phong. Sau đó, Vinh đã đưa chìa khóa phòng chứa bài thi đi kèm danh sách thí sinh cần nâng điểm cho Tuấn.

Đỗ Mạnh Tuấn rủ Nguyễn Khắc Tuấn – chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình thực hiện việc sửa 145 bài thi của 58 thí sinh.

Trong phiên xét hỏi sáng nay, Tuấn khai, khi sự việc bại lộ, Vinh gọi lại gọi lên trao đổi và nói: Nếu bị vỡ lở thì Tuấn đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, rằng để xảy ra việc sửa bài thi là do chủ quan của mình. “Anh Vinh nói cứ nhận một mình, công việc bên ngoài, đời sống vợ con, che chắn các anh bên ngoài sẽ lo", bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khai.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, dưới sự sắp xếp của cựu giám đốc Sở Giao dục và đào tạo Bùi Trọng Đắc và ông Khương Ngọc Chất – cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, ông Tuấn đã đến Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú, nhận mọi trách nhiệm về mình, khai tự ý rút trộm chìa khóa rồi sau đó rút bài thi để sửa.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh

Sau đó, Đỗ Mạnh Tuấn lại rủ Nguyễn Khắc Tuấn đến nhà Vinh để trao đổi xem việc đang bị xoáy sâu đến việc ai chỉ đạo, ai làm chủ mưu và mục đích. Theo Đỗ Mạnh Tuấn, Vinh tiếp tục dặn “nếu đến bước đường cùng không thể chối tội thì cứ nhận tội, khai sự thật, còn ông này chỉ nhận phần thiếu trách nhiệm". Tuy nhiên, sau này, Đỗ Mạnh Tuấn thấy đây là điều vô lý nên đã khai toàn bộ sự thật.

Đỗ Mạnh Tuấn nhấn mạnh trong phiên xét hỏi sáng nay: Mong HĐXX xem xét. Bị cáo chỉ là một phó hiệu trưởng của một trường dân tộc nội trú cấp huyện nên không đủ tài, đủ tầm và đủ giỏi để thao túng một kỳ thi cấp tỉnh lớn như thế. Nếu như không có sự giúp đỡ, che chắn từ các phía thì bị cáo không thể làm nên sai phạm này".

Còn bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn, khi bị xét hỏi cũng đã khai do được Đỗ Mạnh Tuấn rủ rê và nể nang nên đã tham gia vào việc sửa điểm thi. Đồng thời cũng khai chính Vinh đã đưa chìa khóa để Mạnh Tuấn mở cửa vào phòng chứa bài thi và sửa điểm.

