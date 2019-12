Vụ gian lận xét nghiệm HIV tại Bệnh viện Xanh Pôn: Nhân viên ghi khống hơn 1.200 kết quả

Chiều 17/12, theo Infonet, Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị đã có báo cáo kết quả thanh tra ban đầu vụ gian lận xét nghiệm HIV tại Bệnh viện Xanh Pôn , sau khi Thanh tra Sở quyết định thanh tra bệnh viện này.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: NLĐ

Sau 4 ngày từ 11-14/12, đoàn thanh tra đã triển khai và có báo cáo kết quả ban đầu về việc mua sắm, quản lý, sử dụng test xét nghiệm nhanh HIV, HBsAg và xét nghiệm Elisa của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Về công tác mua sắm vật tư y tế, BV Xanh Pôn mua sắm vật tư y tế theo kết quả đấu thầu tập trung. Theo quy định, trong đó có 5 loại Test, Kit xét nghiệm đang sử dụng tại khoa VSYH gồm: Test xét nghiệm nhanh HIV của Nhật Bản; Test xét nghiệm nhanh HbsAg của Nhật Bản; Kit xét nghiệm HIV của Hàn Quốc; Kit “giếng” xét nghiệm HIV bằng phương pháp Elisa-Anh; Kit “giếng” xét nghiệm HBsAg bằng phương pháp Elisa-Anh.

Theo kết quả thanh tra, Bệnh viện Xanh Pôn không mua loại test này, mà bà Chu Thị Loan, Phó khoa, phụ trách khoa Vi sinh y học (VSYH) đã nhận và phổ biến, chỉ đạo nhân viên trong khoa nhận test HIV combo của Công ty Lục Tỉnh, Hà Nội. Công ty này đã cung cấp 40 test HIV cho khoa 2 lần, và khoa Vi sinh y học đã không báo cáo việc nhận và sử dụng test HIV combo với bệnh viện.

Theo VOV, báo cáo của bà Loan và nhân viên chỉ rõ, bà Loan đã phổ biến, chỉ đạo nhân viên khoa cắt dọc gần 40 test HIV combo làm đôi để xét nghiệm kiểm chứng kết quả xét nghiệm bằng test HIV 1/2 do không đủ số lượng test cần kiểm chứng. Sau đó, khoa sử dụng mẫu xét nghiệm bằng test HIV 1/2 còn dư để xét nghiệm test HIV combo, không lấy thêm máu của bệnh nhân.

Hình ảnh tách đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B tại BV Xanh Pôn





Tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ Thành ủy Hà Nội, Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội , ông Phạm Thanh Học cho biết, khoa VSYH đã ghi khống hơn 1.200 kết quả, cụ thể là 1.272 kết quả xét nghiệm Test HIV combo vào cột ghi chú của Sơ đồ Test HIV 1/2 từ trưa ngày 9/12 sau khi có thông tin phản ánh của Chương trình Chuyển động 24h - VTV. Trên thực tế, khoa chỉ xét nghiệm kiểm chứng gần 80 Test HIV combo, số lượng cụ thể không rõ do nhân viên khoa không nhớ.

Khi đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, khoa VSYH không còn Test HIV Combo. Hiện đoàn vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin phản ánh về việc nhân viên khoa còn cắt các loại Test, Kit xét nghiệm khác. Việc nhân viên khóa có trộn 4 mẫu máu để xét nghiệm Elisa hay không thì hiện qua việc đối chiếu kết quả kiểm tra, xác minh và báo cáo giải trình của khoa VSYH chưa thể xác định được, theo PLO.

Về phía BV đa khoa Xanh Pôn, bệnh viện xác định việc xảy ra những vi phạm trên là do khoa VSYH chịu trách nhiệm, đồng thời phía bệnh vện cũng có trách nhiệm trong công tác quản lý vật tư y tế. Hiện Công an TP. Hà Nội đã có quyết định giải quyết tin báo tội phạm, hiện đang điều tra, xác minh tại BV Xanh Pôn.



Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh viện Xanh Pôn phản hồi về hiện tượng cắt đôi test thử nhanh HIV, viêm gan B . Clip: VTV24

Chi Nguyễn (t/h)