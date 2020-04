Bí ẩn nguyên nhân giảng viên Đại học Ngân hàng TP HCM rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong

Tuy nhiên, khoảng 19h cùng ngày, nhiều người dân trong chung cư nghe thấy tiếng rơi mạnh. Nghi có điều chẳng lành nên nhiều người đã đổ ra ban công kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất.

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Nhà Bè. Cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc, xác định nạn nhân là Tiến sĩ Bùi Quang Tín – Giảng viên đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin sơ bộ từ Công an, có khả năng ông Tín rơi từ tầng 14 xuống đất. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác là gì vẫn đang trong quá trình điều tra. Công an sẽ thông báo sau khi có kết luận cuối cùng.

TS Bùi Quang Tín

Hiện thi thể của ông Tín đã được chuyển về nhà xác của Bệnh viện huyện Nhà Bè để Công an tổ chức giám định tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn thành các thủ tục khám nghiệm sẽ bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Sự ra đi đột ngột của ông Tín khiến đồng nghiệp, người thân và những người yêu thích bài thuyết trình của của ông vô cùng sốc và đau xót.

Trước đó tại Hà Nội, một quan chức Sở NN-PTNT Hà Nội cũng tử vong do rơi từ tầng 27 chung cư xuống đất. Nan nhân được xác định là ông Phạm Văn Khương, Phó giám đốc Sở này đã tử vong sau khi rơi từ tầng 27 chung cư Vinaconex 1 ở 288 Khuất Duy Tiến (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h50 ngày 15/8/2019, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bất động dưới sân chung cư nên đã trình báo cơ quan Công an quận Cầu Giấy. Người đàn ông này được xác định là ông Phạm Văn Khương.

Theo cơ quan điều tra, ông Khương rơi từ tầng 27 của chung cư xuống. Ngay sau đó, thi thể ông Khương được đưa về nhà xác bệnh viện 198 để tiến hành khám nghiệm tử thi. Thời điểm vừa xảy ra vụ việc cơ quan điều tra chưa xác định được nguyên nhân khiến ông Khương rơi từ tầng 27 của chung cư xuống.

