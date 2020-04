Vụ giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng ở Củ Chi: Kẻ cướp khai gì?

Chau Ra Chhíth khai do vay tài chính trên mạng, bị công ty thu hồi nợ liên tục gọi điện đòi tiền nên nảy sinh ý định cướp giật trả nợ.

Liên quan đến vụ giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng Ánh Hằng, ngày 16/4, Công an huyện Củ Chi cho biết, đơn vị đã bắt giữ hình sự đối với đối tượng Chau Ra Chhíth (SN 1996, hay còn gọi là Phan Ênh, quê An Giang) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Chau Ra Chhíth chính là đối tượng đã vào tiệm vàng Ánh Hằng (xã Trung An, huyện Củ Chi) hỏi mua dây chuyền vàng rồi lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở lấy 2 sợi dây chuyền và bỏ chạy.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Chau Ra Chhíth sa lưới khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Hiện Công an đã lấy lời khai ban đầu của đối tượng, xác minh nguyên nhân gây án.

Chau Ra Chhíth bị bắt sau vài ngày gây án

Tại cơ quan điều tra, Chau Ra Chhíth khai, do vay tài chính trên mạng và bị công ty thu hồi nợ liên tục gọi điện thúc giục trả tiền nên đã nảy sinh ý định cướp giật để kiếm tiền trả nợ.

Để thực hiện ý đồ trên, Chau Ra Chhíth đã đi lượn lờ khảo sát và phát hiện tiệm vàng Ánh Hằng không có nhân viên bảo vệ nên đã đứng lại quan sát kỹ lưỡng. Chau Ra Chhíth sau đó quyết định , chiều ngày 11/4 sẽ thực hiện hành vi.

Theo đó, chiều cùng ngày, Chau Ra Chhíth tháo biển số xe rồi chạy thẳng đến tiệm vàng Ánh Hằng. Khi và tiệm, Chau Ra Chhíth quan sát camera an ninh cũng như thăm dò tình hình trong tiệm. Khi người chủ tiệm ra hỏi thì Chau Ra Chhíth nói muốn mua dây chuyền vàng.

Nghĩ là khách thông thường nên bà chủ tiệm lấy từ trong tủ kính ra một sợi dây chuyền cho khách xem. Chau Ra Chhíth lấy lý do không đủ tiền nên đề nghị và chủ lấy thêm một sợi khác. Khi cầm chắc trong tay hai sợ dây chuyền, đối tượng này giở vờ xem lại rồi lợi dụng lúc bà chủ không để ý liền ôm tài sản bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Chau Ra Chhíth cởi áo khoác bên ngoài vứt đi, gắn lại biển xe máy rồi chạy về phòng trọ.

Sợi dây chuyền vàng Chau Ra Chhíth cướp được

Sau khi cảm thấy đã an toàn, Chau Ra Chhíth mang hai sợ dây chuyền đến địa bàn xã Tân Thạnh Tây ( huyện Củ Chi ) bán một sợi với giá 18 triệu đồng. Số tiền trên dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Sợi dây chuyền còn lại đối tượng này đem cầm nhưng chủ tiệm cầm đồ không nhận, vì thế, Chau Ra Chhíth lại mang đồ về nhà giấu mà vợ không hề hay biết.

Theo chủ tiệm vàng Ánh Hằng, tổng giá trị hai sợi dây chuyền trị giá 36 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Clip ghi lại cảnh đối tượng này cướp tài sản trong tiệm vàng

Nga Đỗ (t/h)