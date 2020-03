Công an đang điều tra nghi án giết người đốt nhà khiến 4 nạn nhân thương vong ở Hưng Yên

Theo tin từ tờ Tuổi trẻ, sáng ngày 16/3, lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu ( Hưng Yên ) xác nhận, trên địa bàn xã Nhuế Dương đã xảy ra một vụ cháy làm 3 người tử vong, 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 23h30 ngày 15/3 tại gia đình ông V.G.M. (57 tuổi) và bà Đ.T.C.(57 tuổi, vợ ông M.) ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong nhà có 4 người. Nhà ông M. có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngon lửa lan nhanh, người trong nhà không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy

Hậu quả, vụ cháy khiến 3 người tử vong là vợ chồng ông M. và con trai út là V.G.C.T. (12 tuổi). Ngoài ra, khi đó còn có 1 cháu ngoại của ông M. tên là N.VN.A. (8 tuổi) nhưng nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Ngay khi nhận được thông báo về vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy. Đồng thời tổ chức cứu hộ những nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem

Sau khi vụ cháy xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đây không phải vụ cháy thông thường do chập nổ điện hay một lý do khách quan nào, đây là vỵ trọng án. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội , một số đối tượng đã dùng xăng đốt nhà dân.

Thông tin lan truyền trên mạng như sau: “Do mâu thuẫn (chưa rõ nguyên nhân), 02 đối tượng đã dùng xăng đốt nhà. Do gia đình buôn bán đồ điện và ống nước nhựa nhiều nên lửa cháy rất nhanh kèm theo nhiều khói độc hại (từ nhựa), khiến 2 vợ chồng và con trai chết ngạt, cháu ngoại (nhỏ) còn sống đang được đưa đi viện cấp cứu…”.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội trên, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu nêu rõ, hiện cơ quan Công an từ Bộ Công an , Công an tỉnh, huyện và các ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ thể. Do đó, các thông tin cụ thể về vụ việc sẽ do cơ quan điều tra cung cấp.



Về vụ việc này, một số người dân sống gần cho biết, gia đình nạn nhân basnhafng tạp hóa, kim khí ở khu vực. Hiện Công an đang bao vây, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Thi thể của các nạn nhân đã được đưa về nhà xác tiến hành khám nghiệm tử thi.

