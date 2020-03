Vụ giết người ở chùa Quảng Ân: Vị trí ngôi chùa ở chỗ đông người

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chiều ngày 23/3, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo từ phật tử của chùa Quảng Ân về việc tại chùa xảy ra vụ án mạng. Ngay lập tức, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xuống phong tỏa hiện trường.

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân trong chùa. Các nạn nhân được xác định là thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), người làm công quả tại chùa.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một nạn nhân khác trong chùa là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ đẻ chị Yến) bị thương nặng. Bà Phượng sau đó đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị cho bệnh nhân và chưa đưa ra tin tức mới về tình hình sức khỏe của người này.

Theo thông tin từ vov.vn, từ các dấu hiệu tại hiện trường, nghi ngờ đây có thể là một vụ giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang điều tra và chưa đưa ra thông tin về các tình tiết mới trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàm giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng.

Theo tin trên trang fanpage “Ban TTTT PG Bình Thuận” đưa thông ti về Lễ Nhập kim quan của cố thượng tọa Thích Nguyên Lộc – nạn nhân vụ giết người tại chùa Quảng Ân tối qua. Theo thông tin được đăng tải, Lễ Nhập kim quan sẽ được diễn ra vào 16h ngày 24/3/2020 (ngày 1/3 Canh Tý). Lễ Tưởng niệm và Di quan vào lúc 5h ngày 26/3/2020 (tức 3/3 Canh Tý). Vụ án mạng này đã gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Thuận từ hôm qua đến nay. Rất nhiều nghi án về vụ việc được đưa ra. Hầu hết người dân, con nhang phật tử đều vô cùng đau đớn trước cái chết của các nạn nhân.

Chùa Quảng Ân nằm ở khu vực đông người qua lại

Qua hình ảnh mà các cơ quan báo đài đăng tải thì thấy, chùa Quảng Ân được xây dựng gần khu dân cư, có nhiều người qua lại. Chùa nằm gần ở một góc thị trần Tân Nghĩa - nơi tập trung nhiều hàng quán như: quán cà phê Suối Mơ, chợ Tân Ngĩa và nhiều quán ăn khác.

Được biết, chùa Quảng Ân ở huyện Hàm Tân là ngôi chùa không quá lớn nhưng được cải tạo khang trang. Đây là ngôi chùa quy tụ nhiều con nhang, phật tử trong và ngoài huyện đến tụng kinh, niệm phật. Hàng ngày có đông con nhang đệ tử ra vào cúng bái.

Hôm xảy ra vụ án mạng sát ngày mùng 1 âm lịch lên lượng con nhang phật tử, người dân thập phương đổ về đông hơn. Hiện, Công an đang mở rộng điều tra để tìm ra hung thủ gây án.

Nhiều người dân đã có mặt tại chùa theo dõi vụ án

Nga Đỗ (t/h)