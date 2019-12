Chủ đầm rươi tử vong bất thường ở An Lão Hải Phòng: Thi thể có nhiều vết thương, camera đã bị phá

Liên quan đến vụ giết người ở đầm rươi An Lão, Hải Phòng, công an huyện này đang vào cuộc làm rõ cái chết bất thường của chủ đầm rươi tại nhà riêng trong đêm.

Chiều 29/12, đại diện Công an xã Quang Hưng (huyện An Lão, TP Hải Phòng), lực lượng công an đang điều tra làm rõ sự việc chủ đầm nuôi rươi ở xã này được phát hiện tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Thăm. (SN 1966, trú tại thông Câu Thượng, xã Quang Hưng). Khoảng 6h30 sáng 29/12, người thân phát hiện ông tử vong trên nền nhà ngoài bãi rươi.

Hiện trường vụ án. Ảnh: An Lão 24h



Ngay lập tức, Ngay lập tức, gia đình thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an xã Quang Hưng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an huyện An Lão.



Hiện đang có nhiều thông tin cho rằng đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Hiện đang có nhiều thông tin cho rằng đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Báo Thanh Niên đưa tin, lực lượng công an cho biết thi thể ông Thăm có nhiều vết thương. Đáng nói, gia đình ông Thăm có lắp camera an ninh nhưng hệ thống đã bị phá, do đó, công an nhận định đây có thể là vụ giết người.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của ông Thăm



Chính quyền địa phương cho biết, ông Thăm là chủ bãi rươi nên thường ở lại đây một mình qua đêm. Thời điểm ông tử vong, vợ con nạn nhân không có nhà. Được biết, vợ và con ông hiện đang sinh sống, làm ăn ở nội thành Hải Phòng. Một số người dân xung quanh cho hay ông Th. là người có tính cách vui vẻ hòa đồng, không có mâu thuẫn với ai.



Công an huyện An Lão đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra nghi vấn vụ giết người ở đầm rươi An Lão, Hải Phòng.

Hà Ly (t/h)