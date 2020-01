Vụ giết người vì hát karaoke ồn ào ở Bác Liêu: Công an tạm giữ thêm một phụ nữ liên quan 

Theo cơ quan điều tra, khi nhóm ca hát gây ồn ào Loan hô hoan rất to. Nghe thấy vậy, Chiến chạy sang rồi dút dao đâm chết anh Duy.

Liên quan đến vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc hát hò, ngày 5/1/2020, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Hồng loan (31 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người

Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Phạm Văn Chiến (25 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Giết người. Hiện cơ quan điều tra đang xem xét để tiến hành khởi tố bị can.

Theo điều tra ban đầu, Loan thuê phòng trọ ở đường Võ Văn Kiệt (phường 7, TP Bạc Liêu) để ở. Vào tối ngày 28/12/2019, Loan rủ Chiến và một số người bạn tại phòng ăn nhậu.

Sau một lúc nhậu, Loan cho rằng nhóm người nhậu chung với anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ngụ tại phường 5, TP Bạc Liêu) hát karaoke với âm lượng lớn. Thế là Loan sang góp ý và xảy mâu thuẫn với nhóm của anh Duy.

Trong lúc ẩu đả, Loan hô hoán mọi người sang xem. Nghe thấy tiếng của Loan, Chiến chạy sang bênh vực. Trong lúc xô xát, Chiến rút dao đâm chết anh Duy.

Gây án xong, Chiến bỏ trốn khỏi hiện trường . Đến ngày 30/12/2019, Chiến đến cơ quan Công an đầu thú. Tại trụ sở Công an, Chiến khai Loan có liên quan đến vụ án này nên ngay sau đó, đối tượng Loan đã bị bắt giữ để điều tra với vai trò đồng phạm.

Cũng liên quan đến xích mích trong lúc hát karaoke, vào hồi tháng 5/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt giữ người khẩn cấp đối với đối tượng Lê Văn Quý (25 tuổi, trú tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 30/4/2019, sau khi nhậu xong, Quý cùng người yêu về phòng trọ ở thôn Phước Lợi (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) thì thấy ông Bùi Nguyễn Quốc Hùng (53 tuổi) đang ngồi nhậu và hát karaoke.

Quý liền nhắc nhở ông Hùng mở nhạc nhỏ lại nhưng không được đồng thuận. Bực tức, Quý tức tốc chạy về phòng trọ rút con dao đâm ông Hùng một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong . Gây án xong đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị công an vây bắt.

