Phát hiện góa phụ nằm gục trên vũng máu sau tiếng la hét thất thanh ở Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, hiện đang vị vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ nghi bị tình địch đâm tử vong xảy ra tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 10/5, người dân sống gần nhà bà Trần Thị H. (47 tuổi, tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nghe thấy tiếng la thất thanh của bà H.. Khi chạy sang xem thì phát hiện nạn nhân đang nằm gục trên vũng máu.

Ngay lập tức người dân gọi xe cứu thương đưa bà H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nghi ngờ đây là vụ án mạng nên người dân đã gọi điện trình báo sự việc lên Công an huyện Tư Nghĩa.

Người dân có mặt rất đông tại hiện trường để theo dõi công tác khám nghiệm

Ngay lập tức, Công an huyện có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một con dao. Phát hiện nạn nhân có vết thương phía sau hông trái.

Đồng thời cơ quan điều tra tiến hành trích xuất camera an ninh ở quanh nhà bà H. để truy tìm nghi phạm. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Công an triệu tập ông Nguyễn Đình P. (46 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) để điều tra . Tại cơ quan Công an, bước đầu ông P. thừa nhận mình chính là hung thủ đâm bà H. tử vong.

Theo người dân trong tổ dân phố Vạn Mỹ, chồng bà H. mất cách đây 5 năm. Sau đó, bà H. nảy sinh tình cảm với ông P.. Hai người quan hệ tình cảm trong nhiều năm nay. Trước khi vụ án xảy ra, người dân có nghe thấy tiếng cãi vã giữa ông P. và bà H..

Nga Đỗ (t/h)