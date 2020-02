Vụ gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng rồi bán lại: Tính chất nghiêm trọng, có thể xử lý hình sự

Dù số lượng không quá lớn nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên lực lượng chức năng bộ công thương đang phối hợp với công an điều tra làm rõ vụ gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng rồi bán lại.

Như đã đưa tin, tại cuộc họp chiều hôm 7/2 về Tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra tác động đến ngành công thương tại Hà Nội, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã cảnh báo về tình trạng một số đối tượng thu gom dụng cụ y tế kém chất lượng.

Cụ thể, theo ông Linh, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện có trường hợp thu gom khẩu trang đã qua sử dụng rồi bán lại. Bên cạnh đó, còn có những nơi làm giả khẩu trang, nước rửa tay không đủ tiêu chuẩn để bán trên mạng, trục lợi cá nhân..

"Điều này rất nguy hiểm vì không đảm bảo an toàn với sức khoẻ người sử dụng", báo Petrotimes dẫn lời ông Linh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trường hợp thu gom khẩu trang rồi bán lại phát hiện ở Hà Nội, dù số lượng không quá lớn nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên các đơn vị đang phối hợp với công an điều tra làm rõ.

"Nước sát khuẩn dạng xịt cũng rất dễ làm giả, dùng xong nhiều nơi cho dung dịch bình thường vào lọ bán, bán cả trên mạng. Giá bao nhiêu mọi người cũng mua. Vấn đề này liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an xử nghiêm, thậm chí hình sự vụ việc thế này", ông Linh nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã đề nghị Thứ trưởng Đặng Hoàng An trực tiếp chỉ đạo sớm có báo cáo về vấn đề khẩu trang y tế, sản phẩm y tế 1 lần. Đông thời, cần thúc đẩy Bộ Y tế sớm có hướng dẫn xử lý rác thải để ngăn chặn việc các đối tượng xấu lợi dụng kẽ hở, đưa dụng cụ y tế vào tái sử dụng gây nguy hiểm cho Sức Khỏe của người dân.

