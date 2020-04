Cô bé 10 tuổi kinh hãi khi phát em gái chết trong nhà, mẹ chết dưới giếng ở Thanh Hóa

Sáng 21/4, Coomg an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện mẹ con người phụ nữ 42 tuổi tử vong tại nhà riêng. Nhận được tin báo, Công an huyên Triệu Sơn đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa, đề nghị cử đơn vị nghiệp vụ xuống hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu xác định được nạn nhân là bà H.T.X. (42 tuổi, ở xóm 2, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn) và con gái V.T.M. (6 tuổi). Thi thể của hai nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi.

Theo lời kể của một nhân, hai mẹ con bà X. được phát hiện tử vong vào sáng ngày 21/4 bởi cô con gái tên V.T.V. (10 tuổi, chị bé M.). Theo người này, sáng cùng ngày bé V. ngủ dậy và gọi em gái nhưng không thấy động đậy. Sau đó V. đi ra ngoài giếng thì phát hiện mẹ nằm ở phía dưới.

Công an đang điều tra vụ việc

Sau đó hàng xóm và người thân phát hiện đã chạy đến tìm cách cứu các nạn nhân , song cháu M. đã tử vong. Người mẹ được vớt lên đưa đến Bệnh viện để cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà X. thuộc diện hộ nghèo. Bà X. sống cùng 2 đứa con, trước nay không có xích mích gì với hàng xóm. Việc bà X. và con gái tử vong khiến cho người dân địa phương vô cùng sốc. Hiện người thân đang đợi khám nghiệm tử thi xong để nhận bàn giao thi thể 2 nạn nhân đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó 1 ngày, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ) cũng thụ lý vụ việc tương tự. Theo đó, ngày 20/4, Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể phụ nữ treo cổ tự tử tại nhà riêng ở đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Theo một số nhân chứng kể lại, sáng cùng ngày, người chồng ngủ dậy thì phát hiện vợ là chị N.T.N. (SN 1993, quê ở Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ. Trước khi vụ việc xảy ra, người dân sống xung quanh có nghe thấy tiếng vợ chồng nạn nhân cãi vã.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Hiện vụ vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)