Vụ hai vợ chồng quên 700 triệu trên xe khách: Tài xế và phụ xe cùng nhau nói không biết

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày 18/2, fanpage T.T.M.C. đăng tải chuyện vợ chồng đi xe khách từ Hà Nội lên Sơn La do bất cẩn nên bỏ quên 700 triệu đồng trên xe khác. Khi phát hiện ra đuổi theo để lấy lại thì tài xế và phụ xe đã cất giấu, nói không biết.

Nội dung cụ thể được chia sẻ trên mạng xã hội như sau: “Chiều 18.2, cặp vợ chồng đi xe khách từ Hà Nội lên Sơn La. Đến Mộc Châu, họ xuống xe và bỏ quên túi xách bên trong có 700 triệu.

Xe khách Bảo Lâm - nơi xảy ra vụ việc

Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong, hai vợ chồng mới nhớ đến túi tiền, liền lấy ô tô đuổi theo đến Yên Châu nhưng lên xe tìm không thấy. Phía tài xế bảo không để ý, khách xuống dọc đường cũng nhiều và không nhớ rõ. Hai vợ chồng ngay lập tưc báo công an huyện Yên Châu.

Sau khi có mặt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm được ngay hai cọc tiền và túi tiền giấu trong xe. Tiền được chia ra và giấu các chỗ trên xe. Công an đã mời tài xế, phụ xe khách về hết đồn để điều tra ”.

Vị trí các đối tượng giấu tiền

Theo thông tin từ Một thế giới, sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/2 khi cặp vợ chồng này đi xe khách Bảo Lâm mang BKS 29B-312.33 chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Mường La (Sơn La). Cặp vợ chồng này xuống ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi xuống xe thì phát hiện bỏ quên 1 túi xách chứa khoảng 721 triệu đồng. Hai vợ chồng lấy xe ô tô con đuổi theo xe khách đến địa bàn huyện Yên Châu thì đuổi kịp.

Họ gõ cửa xe hỏi thăm về chiếc túi của mình thì cả tài xế và phụ xe đều nói không thấy cái túi chứa tiền nào vì khách khứa lên xuống xe rất đông. Nghi ngờ tài xế và phụ xe có liên quan đến sự mất tích của chiếc túi, cặp vợ chồng đã đến Công an huyện Yên Châu để trình báo sự việc.

Công an vào cuộc điều tra, tiến hành khám xét xe ô tô thì phát hiện bọc tiền được cất dấu trong cốp nhỏ của xe và ngay trong cốp phụ sau ghế lái xe. Công an đã mời cả hai đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện Công an đang lấy lời khai hai đối tượng này.

Nhiều khả năng, tài xế và phụ xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Bởi số tiền mà họ cố tình không trả lên đến hơn 700 triệu đồng.

Nga Đỗ (t/h)