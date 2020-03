Vũ Hán 3 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới mang lại hi vọng cho thế giới

Thành công của Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung trong công tác khống chế dịch bệnh mang lại niềm hi vọng cho phần còn lại của thế giới đang chật vật đấu tranh với COVID-19.

Báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 21/3 cho biết nước này ghi nhận 41 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày hôm qua, tất cả đều là các ca nhiễm "nhập khẩu". Đáng chú ý, đây là ngày thứ 3 liên tiếp, tỉnh Hồ Bắc không ghi nhận bất cứ ca nhiễm mới nào.

Vũ Hán đã 3 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong cuộc họp báo tối 20/3, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định tầm quan trọng của việc lần đầu tiên Vũ Hán (Hồ Bắc) không ghi nhận ca nhiễm mới kể từ khi ghi nhận ca bệnh thứ nhất vào tháng 12, khởi đầu cho đại dịch làm hơn 250.000 người nhiễm và 11.000 người tử vong.

"Vũ Hán đem lại hy vọng cho thế giới rằng tình thế nghiêm trọng nhất cũng có thể 'lội ngược dòng'. Tất nhiên chúng ta phải cẩn trọng, nhưng tình hình có thể thay đổi. Các ví dụ về thành phố và quốc gia đã đẩy lùi được dịch bệnh đem lại hy vọng và sự can đảm cho cả thế giới", Tổng giám đốc WHO nói trong cuộc họp báo qua mạng ở Geneva.

Bệnh nhân và nhân viên y tế chụp ảnh tại Bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng tại cuộc họp báo, ông Ghebreyesus đã gửi thông điệp đến những người trẻ tuổi virus SARS-CoV-2 cũng có thể khiến thanh niên khỏe mạnh bị nhiễm bệnh, thậm chí tử vong và nhấn mạnh sự đoàn kết giữa các thế hệ là một trong những chìa khóa để đánh bại sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Nhấn mạnh về vai trò của sự kết nối giữ các cá nhân trong xã hội để cùng đấu tranh với dịch bệnh, bà Maria Van Kerkhove - đại diện của WHO cho biết, WHO đang thay đổi từ việc sử dụng thuật ngữ "cách ly xã hội" về chuyển thành "cách ly vật lý". Mọi người cần thiết phải giữ khoảng cách, nhưng không cần phải tự cô lập về mặt xã hội



"Chúng tôi vẫn có thể giữ kết nối theo nhiều cách mà không cần ở cùng một không gian. Chúng tôi muốn mọi người vẫn kết nối với nhau", bà Maria Van Kerkhove nói.

Tính đến 11h sáng 21/3 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc có 81.281 ca nhiễm COVID-19, trong đó 71.848 ca đã bình phục, và 3.259 ca tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàng nghìn nhân viên y tế được rời khỏi Vũ Hán sau nhiều ngày làm việc vất vả





Kiều Đỗ (t/h)