Vụ hàng nghìn người dân ở Thanh Hóa ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ: 'Không ai ép được chúng tôi'

Thời gian gần đây, một số phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa tin về việc, một huyện ở Thanh Hóa có 2.400 người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19.

Theo đó, qua ra soát của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội , huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) có hơn 46.500 người ở các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42, với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay đã có khoảng 2.000 người dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tự nguyện không nhận hỗ trợ với tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng. Ngoài huyện Thọ Xuân, hàng nghìn người dân ở các huyện khác như Quảng Xương, Hoằng Hóa... cũng đã từ chối nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Hành động của những hộ dân này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận.

Tuy nhiên đồng thời với những ý kiến tuyên dương, ủng hộ thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số thông tin lan truyền về việc có tình trạng người dân bị ép buộc ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ. Thậm chí có việc làm sẵn đơn để người dân ký vào.

Cụ thể trên mạng xã hội phát tán "Đơn xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch COVID-19" của hộ gia đình ông Lê Xuân Quang (thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) kèm một tin nhắn với nội dung: "Chị ơi! Nhờ chị đăng dùm cái này. Làm đơn sẵn bắt dân ký, ép dân ký, chứ không ai tình nguyện cả".

Liên quan đến vấn đề này, PV Dân Việt đã liên hệ trực tiếp với ông Lê Xuân Quang để tìm hiểu rõ, ông Quang cho hay rất bức xúc vì thông tin lan truyền trên mạng và khẳng đinh việc không nhận tiền hỗ trợ là do tự nguyện của gia đình, không hề có chuyện ép buộc.

Xã ép dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ là tin đồn thất thiệt



"Tôi làm đơn này từ hôm 30/4, còn việc rà soát đến mãi 2-3/5 mới xong, nên không có chuyện có ai ép buộc hay vận động tôi cả. Đây là hoàn toàn do gia đình tự nguyện. Tôi lên Uỷ ban xã nhờ các anh chị ở Văn phòng đánh máy giúp vì tôi không hiểu cách thức viết một lá đơn như thế nào cho đúng".

Ông Quang chia sẻ, thời gian qua, khi thấy báo chí đưa tin ở nhiều nơi các y bác sĩ, các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch phải làm việc cật lực cả đêm, điều kiện sinh hoạt, ăn uống khó khăn... ông cảm thấy mình cũng cần phải đóng góp đối với công cuộc phòng chống dịch bệnh.

"Chúng tôi ở quê cũng khó khăn, nhưng ra vườn còn hái được nắm rau để ăn, còn những người cách ly, các anh chị phục vụ không có điều kiện như vậy. Vì thế, tôi quyết định lên xã tự nguyện xin không nhận sự hỗ trợ, để nhường cho những người khó khăn hơn".

Nhiều người dân Thanh Hóa ký đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng. Ảnh: Zing

Được biết gia đình ông Quang thuộc diện hộ cận nghèo, có 4 khẩu. Tổng số tiền tự nguyện không nhận là 3 triệu đồng - đây là số tiền lớn đối với những người làm nông.

"3 triệu ở nông thôn to thật nhưng nói cho cùng nhiều người còn khó khăn hơn. Mà trong đợt dịch vừa rồi, cộng đồng nhiều người đóng góp số tiền rất lớn, nên số tiền của tôi không đáng là bao”.

Ông Quang cho biết, khi thấy có thông tin cho rằng bản thân bị vận động, bị ép buộc ký đơn, ông cảm thấy không bằng lòng và rất buồn.

"Đã làm việc thiện, làm việc có ích thì âm thầm làm, chứ không nên thông tin rộng rãi làm gì... Thực sự mà nói, tôi đóng góp có đáng gì, chỉ là thêm mớ rau nhưng lại bị xuyên tạc không chính xác, bị đưa lên mạng, tôi thấy rất phiền. Việc chúng tôi làm là tự nguyện, chứ không ai ép được chúng tôi. Khi tôi đã không muốn làm thì có ai ép hay vận động cũng không được”, ông Quang khẳng định.

Hộ của chị Lê Thị Yến (thôn 1, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) cũng là một trong hộ tự nguyện không nhận hỗ trợ để ủng hộ những người khó khăn hơn. Chị Yến cho biết, gia đình chị có 5 nhân khẩu được nhận hỗ trợ, chị tự nguyện rút 2 khẩu ra khỏi diện này, tương đương với số tiền 1,5 triệu đồng.

"...Hôm họp bình xét, tôi cũng đứng lên phát biểu là những lúc khó khăn, có hàng xóm, xã hội giúp đỡ, nên tôi xin rút 2 khẩu ra khỏi diện hỗ trợ. Nhiều người có mặt hôm đó cũng đồng tình và họ cũng tự nguyện xin rút để nhường cho người khó khăn hơn".

Khi được hỏi vì sao những lá đơn xin không nhận hỗ trợ đều được đánh máy sẵn, chị Yến cho biết: "Chúng tôi người nông thôn, chữ nghĩa không biết, nhờ các anh các chị giúp hộ chúng tôi cái đơn, chúng tôi ký đàng hoàng chứ không có ai vận động hay ép buộc gì cả. Chúng tôi làm việc tự nguyện nên đều thấy vui vẻ... Dân chúng tôi rất thuần, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chi bộ. Mỗi khi chúng tôi gặp hoạn nạn hay ốm đau, họ quan tâm lắm nên chúng tôi rất nể. Chúng tôi không biết nói gì, nhưng khẳng định lại là không ai ép được chúng tôi".

Rút công văn đề nghị Thanh Hóa xác minh việc người dân không nhận tiền hỗ trợ

Chiều 12/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn gửi Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đề nghị phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị tiến hành kiểm tra tính xác thực của thông tin báo chí nêu về việc có một huyện có 2.400 người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã rút lại công văn vừa nêu. Văn phòng Bộ sẽ có Thông cáo báo chí vào sáng nay 13/5.

Những đối tượng nào được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Kiều Đỗ (t/h)