Vụ học sinh bị đánh đập dã man ở lớp học thêm tại Ninh Thuận: Người dạy không phải là giáo viên

Sáng 30/12 Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng cơ quan chức năng đến làm việc tại cơ sở dạy kèm học sinh bị đánh dã man tại số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Ảnh cắt từ clip

Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an TP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Báo Giao thông

Trước đó, Báo Giao thông phản ánh thông tin, tại cơ sở dạy thêm này xảy ra sự việc giáo viên đánh đập, xúc phạm học sinh dã man. Theo clip ghi lại, trong quá trình dạy, giáo viên tại đây liên tục dọa nạt, dùng thời lẽ xúc phạm học sinh. Không dừng lại ở lời nói, người này còn dùng thước và dùng tay đánh vào nhiều bộ phận trên cơ thể học sinh một cách không thương tiếc.

Ảnh cắt từ clip

Thượng tá Nguyễn Xuân Phong cho biết, qua điều tra xác minh, nhân vật chính trong đoạn clip được ghi lại là bà Phan Trần Linh Thu (SN 1968, có hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang -Tháp Chàm).

Ảnh cắt từ clip



Khai thác thông tin ban đầu được biết bà Thu thuê ngôi nhà ở địa chỉ nêu trên của bà Lê Thi Thu L. (SN 1960, thường trú tại khu phố 4, phường Đạo Long) để làm lớp học thêm. Lớp học này đã hoạt động từ năm 2017.

Lớp học tại đây diễn ra hàng ngày từ 8h sáng đến 20h cùng ngày. Có 2 người trực tiếp đứng lớp bao gồm bà Thu và một người đàn ông khác. Đối tượng theo học là học sinh cấp I của các trường như trường Tiểu học Tấn Tài 3, Tiểu học Mỹ Hương, Tiểu học Thanh Sơn và Tiểu học Mỹ Đông. Lớp học có thu phí và được phân chia theo ca vào các giờ khác nhau trong ngày.



Làm việc với công an, bà Thu thừa nhận mình chính là người phụ nữ xuất hiện trong clip mà báo chí phản ánh. Đồng thời, bà Thu khai nhận, mục đích đánh là để các cháu chăm chỉ học và làm bài đầy đủ.



Trả lời Trả lời Vietnamnet ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Thuận cho hay, qua tiếp xúc với cơ quan chức năng bà Thu không đưa ra được bất cứ bằng cấp sư phạm nào. Hiện Sở đang chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP. Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vụ việc.

Hà Ly (t/h)