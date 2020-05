Vụ học sinh đi học sớm phải đứng giữa trời nắng: Lời trần tình của cô giáo

Mới đây, Lãnh đạo TP Hải Phòng và ngành giáo dục địa phương, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung và phụ huynh học sinh đã có buổi họp gấp liên quan đến sự việc học sinh M.T.T.T. (lớp 1A1, Trường Tiểu học Quang Trung quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa buổi trưa nắng vì đi học sớm đang gây bức xúc trong dư luận.

Cuộc họp với sự tham gia của các cấp chính quyền, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh

Tại buổi làm việc, cô Lê Thị Kim Lan - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 đã nhận trách nhiệm của mình, xin lỗi phụ huynh nhưng khẳng định không hề đuổi học sinh ra cổng trường đứng như thông tin lan truyền.

Trước mặt lãnh đạo TP và Sở GD&ĐT Hải Phòng, Ban giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh học sinh, cô giáo Lê Thị Kim Lan chia sẻ những khó khăn của mình và trần tình về hôm xảy ra sự việc.

Theo cô Lan, lớp 1A1 có 28/41 học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường, cô giáo có trách nhiệm cho các cháu ăn ngủ đúng giờ như khi ở nhà. Các cháu còn lại được phụ huynh đón về nhà ăn nghỉ tại nhà, chiều lại đến trường. Tuy nhiên, có tình trạng các học sinh không ăn bán trú đến trường sớm, ảnh hưởng đến giờ ngủ trưa của những học sinh nghỉ tại trường.

"Đầu giờ chiều ngày 19/5, có 7 học sinh đến sớm nô đùa, làm ồn ở sân trường ảnh hưởng đến các học sinh bán trú đang nghỉ trưa. Tôi đã yêu cầu các cháu đó lên bảng, có chụp ảnh các con và đưa lên nhóm Zalo của lớp để phê bình", cô Lan cho biết.

Về hành động này, cô Lan thừa nhận bản thân đã nóng vội và chưa báo cáo lại với Ban giám hiệu nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Tùng (áo xanh) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lắng nghe cô giáo bày tỏ khó khăn

Tuy nhiên, việc học sinh M.T.T.T. đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng hôm 20/5 thì cô Lan khẳng định mình không liên quan.

"Tôi không biết hôm đó T. phải đứng trước cửa trường mà không vào trong. Tôi cũng không biết hôm đó mẹ cháu đưa cháu đi học sớm hơn quy định. Mẹ cháu cũng không gọi điện thoại thông báo cho tôi về việc đó mà tự ý đăng sự việc trên mạng Facebook. Tôi thấy trên mạng mới gọi cho phụ huynh hỏi sự việc”.

Theo cô T., nhà trường mở cửa cho trẻ vào từ 13h chiều hàng ngày. Mẹ cháu T. đưa con đến trường lúc 13h15, tuy nhiên giờ đó thì các cháu ở lại bán trú đang ngủ trưa.

"Cháu đến sớm nhưng do sợ cô phê bình giống hôm trước nên đã tự ra cổng trường đứng. Tôi không đuổi cháu ra ngoài, cũng không bắt cháu phải đứng dưới nắng. Đội Cờ đỏ bảo cháu đi vào nhưng cháu lại đi ra", cô giáo Lê Thị Kim Lan khẳng định.

Qua tìm hiểu của báo Vietnamnet, đội Sao đỏ ngày 20/5 của Trường Tiểu học Quang Trung gồm có 5 em là học sinh lớp 5. Nhóm này cho biết trưa hôm đó, em T. được mẹ chở vào cổng trường. Khi thấy em đứng ở sân, nhóm đã yêu cầu "Em đi vào lớp, không ngồi ở đây" nhưng học sinh này lại đi ra ngoài cổng trường đứng cho đến khi mẹ quay lại.

Tại buổi làm việc, cô Lê Thị Kim Lan và bà Đào Thị Cẩm Ly - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung đã xin lỗi phụ huynh học sinh vì để xảy ra sự việc đáng tiếc. Phụ huynh cũng đã xin lỗi vì đăng bài lên mạng xã hội làm ảnh hưởng uy tín nhà trường và cô giáo.





Sự việc học sinh lớp 1 phải đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng, thậm chí còn bị cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh phê bình gửi cho phụ huynh chỉ vì đi học sớm khiến nhiều bậc cha mẹ bức xúc. Tại cuộc trao đổi bên hành lang Quốc hộ sáng 22/5, nhiều ĐBQH cũng đã lên tiếng về sự việc đáng tiếc này và cho rằng cần phải đánh giá và xem xét nhiều chiều. "Giáo dục là khoa học là nghệ thuật đòi hỏi những phẩm chất trong đó có đạo đức của ngành giáo dục rất quan trọng. Một trong những giá trị của thầy cô giáo là tấm gương đạo đức hành xử như thế nào đối với học trò của mình rất quan trọng. Ở đây có thể tìm ra nhiều phương pháp khác để giáo dục để cho các cháu đi vào khuôn khổ nề nếp, hoặc nhắc nhở phụ huynh học sinh", báo VOV dẫn lời Đại biểu Dương Trung Quốc - đoàn Đồng Nai cho biết. Còn bà Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định đây là bài học cần rút kinh nghiệm cho các nhà trường, các thầy cô giáo trong việc ứng xử trước nhiều tình huống xảy ra. "Đây là trường hợp cá biệt, các thầy cô trong nhà trường chưa tốt. Nếu quy trách nhiệm, quy nội dung rất ghê gớm. Vì vậy, các nhà trường, thầy cô giáo cần rút kinh nghiệm cho chính mình để có ứng xử tốt. Việc xử lý tình huống cần nhanh nhạy hơn", bà Hoàng Thị Hoa nêu ý kiến.





Kiều Đỗ (t/h)