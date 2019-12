Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Bà Nguyễn Bích Quy có đơn từ chối luật sư bào chữa

Theo tin từ tờ Người đưa tin, tối 19/12, luật sư Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự thông tin: Văn phòng mới nhận được đơn từ chối luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, trú tại tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Bà Quy là người đưa đón học sinh trường Gateway trong vụ việc cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra hôm 6/8.

Cũng theo vị luật sư này, ngay sau khi nhận được đơn ông đã có buổi tiếp xúc với bà Quy ở phòng tạm giam Công an quận Cầu Giấy. Hiện Sức Khỏe bà Quy khá yếu, tâm trạng không tốt, mất ngủ, tóc bạc đi nhiều.

Trước đó, ngày 16/8, Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự nhận được giấy đề nghị cử luật sư của bà Nguyễn Bích Quy. Sau đó, văn phòng cũng đã ký hợp đồng hỗ trợ pháp lý với bà Quy.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an quận Cầu Giấy đã hoàn thành kết luận điều tra vụ cháu Lê Hoàng Long tử vong trên xe đưa đón. Bản kết luận này đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964), Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966) về tội “Vô ý làm chết người”; Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, trong bản kết luận không đề cập đến trách nhiệm của trường Gateway trong vụ án này. Hiệu trưởng nhà trường không phải chịu trách nhiệm vì trong thời gian sự việc xảy ra, vị lãnh đạo này xin phép nghỉ ốm. Nhưng bản kết luận có đề cập đến việc trường phải chịu trách nhiệm về mặt dân sự. Theo đó, đại diện trường Tiểu học quốc tế Gateway là bà Trần Thị Hồng Hạnh bị đề nghị trả lại 151.924.000 đồng tiền học phí một năm học của cháu Long mà gia đình đã nộp trong ngày 29/3 và 2/8.

Diễn biến vụ án theo kết luận điều tra: Khoảng 6h ngày 6/8/2019, tài xế Phiến lái ô tô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway , trong đó có cháu Long. Cháu Long được đón lên xe ngồi hàng ghế thử 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Vị trí cháu Long ngồi có 1 quả bóng bay màu vàng, học sinh để lại từ hôm 5/8.

Sau đó, tài xế Phiến lái ô tô tới cổng trường trụ sở ở 89 Khúc Thừa Dụ (phường Dịch Vong, quận Cầu Giấy). Tới trường, ông Phiến dừng ở cổng phụ, mở xe cho bà Quy đón các cháu xuống.

Sau khi học sinh xuống, ông Phiến không kiểm tra khoang hành khách mà đóng cửa lại rồi di chuyển xe về bãi đỗ xe Học viện Báo Chí và Tuyên truyền.

Bà Phiến không kiểm đủ số học sinh mà vẫn ký vào sổ là đủ. Cơ quan điều tra xác định, bà Quy và ông Phiến cẩu thả, bất cẩn không kiểm tra số lượng học sinh dẫn đến cái chết của cháu Long. Hai người cấu thành tội Vô ý làm chết người.

Còn cô Thủy – Chủ nhiệm lớp 1 Tolyo đã không thông báo về sự vắng mặt của cháu Long nên bị xác định vào tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần cháu Long, sau khi được phát hiện đã được sơ cứu ở phòng y tế của trường rồi đưa vào viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Long đã tử vong và sau khi khám nghiệm tử thi xong thì được đưa về quê nhà an táng.

