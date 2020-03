Học sinh lớp 8 liều lĩnh cầm dao đi cướp lấy tiền tặng quà bạn gái ngày 8/3

Theo thông tin từ Một thế giới, mới đây, cậu học sinh đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ bảo hiểm đứng bên đường vẫy tay xin người phụ nữ đang đi xe máy dừng lại để giúp đỡ. Khi người phụ nữ vừa dừng lại thì cậu rút dao từ trong túi áo ra kề vào cổ nạn nhân để cướp điện thoại di động. Sự việc này xảy ra ở tỉnh Đắk Nông.

Nhận thấy tên cướp tuổi còn nhỏ, lại khá non nớt nên người phụ nữ bị uy hiếp đã nhanh chóng hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy người phụ nữ la hét không sợ bị tấn công cậu bé tỏ ra khá hoang mang, lo sợ.

Hung khí nam học sinh dùng để gây án

Nghe thấy tiếng người phụ nữ la thất thanh, nhiều người dân sống gần khu vực trên đã chạy đến giật dao, khống chế cậu học sinh này. Đồng thời sự trình báo sự việc lên cơ quan chức năng

Theo tìm hiểu, tên “đạo chích nhí” này là học sinh lớp 8, nghiện game, không có tiền mua quà cho bạn gái nhân ngày 8/2 nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật. Nghĩ là làm, cậu ta lấy một con dao nhỏ (loại dao dùng để gọt trái cây) rồi cầm ra vệ đường quan sát, tìm con mồi. Khi thấy người phụ nữ qua đường thì vẫy tay gọi lại thực hiện hành vi cướp giật nhưng không thành công.

Trước đó, ngày 6/3/2015 tại phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cũng xảy ra một vụ cướp tương tự. Hung thủ là Mai Thanh Hồng (SN 1997) và Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999) cùng trú tại phường Bình Đức (Long Xuyên).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, khoảng 1940 ngày 6/3, sau khi nhậu xong, Thiện điều khiển xe máy mang BKS 67B1-557.01 chở Hồng đi đảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP Long Xuyên kiếm tài sản giật bán lấy tiền mua quà tặng bạn gái ngày 8/3.

Đối tượng định cướp điện thoại di động để tặng bạn gái ngày 8/3

Khi đến đường Hùng Vương (phường Mỹ Long) thì phát hiện anh Nguyễn Trường An đang đứng bên lề đường nghe điện thoại nên Thiện chạy sát xe anh An để Hồng giật điện thoại iPhone 6 Plus rồi tăng ga ra chạy mất.

Lúc này, anh An liền truy hô và đuổi theo đến đường Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Bình) thì được sự hỗ trợ của cảnh sát 113 nên tóm được 2 tên cướp. 2 tên này được bàn giao cho Công an phường Mỹ Phước để tiến hành điều tra. Qua khám xét, Công an phát hiện 1 con dao tự chế được cất trong yên xe của 2 đối tượng này. Hồng và Thiện bị điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Nga Đỗ (t/h)